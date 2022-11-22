Выход на пенсию

Досрочная пенсия ветеранам боевых действий

Рассматривается предложение по установлению условий для получения досрочной пенсии ветеранами боевых действий.

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Рассматривается предложение по установлению условий для получения досрочной пенсии ветеранами боевых действий (Законопроект № 236573-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

 

Содержание поправок

Рассматривается законопроект, согласно которому страховая пенсия назначается ветеранам боевых действий: мужчинам, достигшим возраста 60 лет, женщинам, достигшим возраста 55 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Также предлагается уменьшить размер страхового стажа, необходимого для права на досрочное назначение страховой пенсии, в отношении инвалидов военной травмы.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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