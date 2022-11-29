Учет расходов

Споры по квалификации косвенных и прямых расходов

Споры по учету косвенных и прямых расходов.

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Споры по учету косвенных и прямых расходов

Материалы по налогу на прибыль

ТОП −10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Что такое нацпроекты: можно ли и нужно ли в них участвовать

Любое государство создано людьми, чтобы решать общие проблемы. Национальные проекты или попросту нацпроекты – это как раз такие инструменты, которые использует государство для развития наиболее важных социально-экономических сфер жизни нашего государства.

Что такое нацпроекты: можно ли и нужно ли в них участвовать
ЕНП (единый налоговый платеж)

Хотите узнать про ЕНП и дробление из первых уст? Приходите на конференцию «Ведомостей» про налоговые итоги года

9 декабря в Москве пройдет оффлайн-конференция, одним из спикеров которой будет Дмитрий Вольвач, замминистра экономического развития. Также для вас выступят ТОПы крупнейших юридических компаний и налоговых департаментов.

Налоги, взносы, пошлины

Как платить страховые взносы за декабрь 2022 года

ПФР и ФСС объединятся. 1 января 2023 года — официальная дата основания Фонда пенсионного и социального страхования. Декабрьские страховые взносы придется платить по новым правилам и реквизитам.

Как платить страховые взносы за декабрь 2022 года

Мероприятия

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