Споры по квалификации косвенных и прямых расходов

Споры по учету косвенных и прямых расходов
Материалы по налогу на прибыль
ТОП −10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка
Споры по учету косвенных и прямых расходов.
Споры по учету косвенных и прямых расходов
ТОП −10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка
Алексей Кудрин собирается покинуть свой пост в Счетной палате и предлагает на свое место взять Александра Жукова.
Теперь не только электронные счета-фактуры, УПД и документы о передаче товаров и услуг можно бесплатно перевести из формата xml в читаемый формат. Перечень таких документов пополнился.
Любое государство создано людьми, чтобы решать общие проблемы. Национальные проекты или попросту нацпроекты – это как раз такие инструменты, которые использует государство для развития наиболее важных социально-экономических сфер жизни нашего государства.
9 декабря в Москве пройдет оффлайн-конференция, одним из спикеров которой будет Дмитрий Вольвач, замминистра экономического развития. Также для вас выступят ТОПы крупнейших юридических компаний и налоговых департаментов.
ПФР и ФСС объединятся. 1 января 2023 года — официальная дата основания Фонда пенсионного и социального страхования. Декабрьские страховые взносы придется платить по новым правилам и реквизитам.
Прочтете за одну минуту и не пропустите ничего важного.
Президиум Верховного суда утвердил обзор практики, который поможет судам разрешать дела о сносе самовольных построек или признании права собственности на них.
Форма 3 бухгалтерского баланса, так же как 4 и 6, является приложением к нему. О том, кто и когда составляет эти формы, мы расскажем в статье.
При прекращении трудового договора в последний день работы сотрудник должен получить на руки трудовую книжку и необходимые справки о заработке, а работодатель — произвести полный расчет с работником.
Ни одна «живая» компания не застрахована от получения этого звания. Налоговики присваивают его на основе некой специальной системы баллов.