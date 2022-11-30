Общество

В Госдуме предложили обязательную маркировку домашних животных

Рассматривается предложение по маркировке животных.

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Рассматривается предложение по маркировке животных (Законопроект № 241819-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан; Депутатом Государственной Думы Р.М.Марданшиным (Единая Россия)

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить обязанность по маркированию животных с целью их идентификации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Отсутствие законодательно установленных требований к маркированию и учету указанной категории животных делает невозможным осуществление мониторинга состояния популяции указанных животных и формирования культуры ответственного обращения с животными. Также маркирование животных позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по животным

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