В Госдуме предложили обязательную маркировку домашних животных

Рассматривается предложение по маркировке животных (Законопроект № 241819-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан; Депутатом Государственной Думы Р.М.Марданшиным (Единая Россия)
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить обязанность по маркированию животных с целью их идентификации.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что Отсутствие законодательно установленных требований к маркированию и учету указанной категории животных делает невозможным осуществление мониторинга состояния популяции указанных животных и формирования культуры ответственного обращения с животными. Также маркирование животных позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по животным
В Госдуме предложили обязательную стерилизацию домашних животных – ссылка