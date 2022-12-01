Минутка налоговых новостей за ноябрь 2022
Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере.
Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере.
Казначейство и Минфин требуют дополнительно предъявить октябрьские отчеты о консолидируемых счетах по форме 0503125, а также сообщить об изменении остатков валютного баланса по форме 0503173. Срок сдачи документов устанавливает вышестоящий орган, для которого последним днем является 15 декабря 2022 года.
Налоговые инспекторы сегодня располагают отличными возможностями по разоблачению компаний, которые применяют схемы для получения незаконных вычетов по НДС. Вот как это делается.
Скоро утвердят новый бланк уведомления по единому налоговому платежу. Его надо будет направлять в 2023 году. Там надо указывать код отчетного периода, в том числе номер месяца внутри квартала, полугодия, 9 месяцев.
Банк сделал приложение «Селлер». Оно поможет управлять всеми товарами на всех маркетплейсах. И следующие три месяца будет бесплатным.
В Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому мужчинам будут предоставлять декретный отпуск. Причем в обязательном порядке хотя бы на несколько месяцев.
Мы не замечаем этих людей, но без них никуда. Говорят, это третья по распространенности профессия в России — больше только водителей и продавцов в магазинах, и речь пойдет о бухгалтерах.
Если российская компания выдала заем иностранной фирме, право требования этого долга можно уступить третьему лицу. Но оплату надо получать деньгами. Взаимозачет здесь не пройдет из-за валютных правил.
Количество проверок бизнеса снизилось в 14 раз. Плановые проверки проводят только на предприятиях повышенного риска.
Для того чтобы заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, необходима лицензия. Наличие у организации такого разрешающего документа говорит о том, что в отношении нее действует масштабная обязанность по раскрытию информации о лицензии в реестре Федресурс.
Программу социальной газификации еще и расширили. Отныне медицинские и образовательные организации смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.