Новый вариант альтернативной службы

Рассматривается предложение по расширению мест прохождения альтернативной службы (Законопроект № 252785-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР
Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, А.Н.Свистунов, С.А.Наумов, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев, В.С.Селезнев, А.Н.Свинцов, В.А.Кошелев; Сенатор Российской Федерации И.Н.Абрамов
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому альтернативную службу можно пройти в организациях, выполняющих государственный оборонный заказ.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что в связи с серьезным увеличением государственного оборонного заказа в 2022 году многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа. Многие предприятия переходят на трехсменные режимы работы, в некоторых организациях действуют внутренние приказы, запрещающие ключевым сотрудникам уходить в отпуска. Таким образом, на сегодняшний день существует неблагоприятная ситуация по рабочим специальностям, необходимым для своевременного выполнения гособоронзаказа.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по военному праву
Уплата алиментов за пленного военнослужащего – ссылка