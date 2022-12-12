Новый вариант альтернативной службы

Рассматривается предложение по расширению мест прохождения альтернативной службы (Законопроект № 252785-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, А.Н.Свистунов, С.А.Наумов, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев, В.С.Селезнев, А.Н.Свинцов, В.А.Кошелев; Сенатор Российской Федерации И.Н.Абрамов

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому альтернативную службу можно пройти в организациях, выполняющих государственный оборонный заказ.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в связи с серьезным увеличением государственного оборонного заказа в 2022 году многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа. Многие предприятия переходят на трехсменные режимы работы, в некоторых организациях действуют внутренние приказы, запрещающие ключевым сотрудникам уходить в отпуска. Таким образом, на сегодняшний день существует неблагоприятная ситуация по рабочим специальностям, необходимым для своевременного выполнения гособоронзаказа.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по военному праву

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