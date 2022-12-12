Общество

Новый вариант альтернативной службы

Рассматривается предложение по расширению мест прохождения альтернативной службы.

Версия для печати

Рассматривается предложение по расширению мест прохождения альтернативной службы (Законопроект № 252785-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, А.Н.Свистунов, С.А.Наумов, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев, В.С.Селезнев, А.Н.Свинцов, В.А.Кошелев; Сенатор Российской Федерации И.Н.Абрамов

 

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому альтернативную службу можно пройти в организациях, выполняющих государственный оборонный заказ.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в связи с серьезным увеличением государственного оборонного заказа в 2022 году многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа. Многие предприятия переходят на трехсменные режимы работы, в некоторых организациях действуют внутренние приказы, запрещающие ключевым сотрудникам уходить в отпуска. Таким образом, на сегодняшний день существует неблагоприятная ситуация по рабочим специальностям, необходимым для своевременного выполнения гособоронзаказа.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по военному праву

Уплата алиментов за пленного военнослужащего – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоги, взносы, пошлины

Что изменится в налогах и взносах в 2023 году

Бухгалтеры переживают за ЕНП и ЕНС, про новые сроки и формы отчетности. Однако законодатели внесли в НК не только эти изменения. Чтобы вы не пропустили важные правки и новации, мы подготовили для вас небольшую таблицу.

Что изменится в налогах и взносах в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Регистрация и ликвидация бизнеса

Бухгалтеры жалуются на налоговиков и ФИАС при регистрации компании

Не все компании могут успешно зарегистрироваться, и все из-за адреса. В договоре аренды адрес подробный, в ФИАС – без этажей и комнат. Из-за этого документы заворачивают. А на кого свалить: на систему или на налоговиков? Разбирались в «Красном уголке бухгалтера».

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоги, взносы, пошлины

Как заполнить платёжное поручение на уплату налогов с 1 января 2023 года

С 2023 года платить налоги, сборы и взносы нужно единым налоговым платежом (ЕНП). Для этого деньги перечисляют на единый налоговый счёт (ЕНС). ФНС разместила информацию, как заполнять платёжные поручения на перечисление ЕНП. Подробности – в статье.

Как заполнить платёжное поручение на уплату налогов с 1 января 2023 года
Ведение бизнеса

Выплаты внештатным сотрудникам в Россию и другие страны

Для небольших компаний работа с фрилансерами – это отличная возможность сократить издержки. Например, услуги многих узких специалистов требуются нечасто. И таких сотрудников просто невыгодно держать в штате.

Выплаты внештатным сотрудникам в Россию и другие страны
Читать еще