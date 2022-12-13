Общество

День погребения последнего ветерана Великой Отечественной войны будут объявлять днем траура

Рассматривается предложение по установлению особенностей погребения инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

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Рассматривается предложение по установлению особенностей погребения инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (Законопроект № 253987-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы Н.Г.Брыкин, В.В.Бахметьев, А.П.Марков; Сенатор Российской Федерации П.В.Тараканов

Содержание поправок

Согласно законопроекту день погребения последнего проживавшего на территории муниципального образования инвалида или участника Великой Отечественной войны объявляется днем траура в соответствующем городском или сельском поселении, муниципальном округе, городском округе, внутригородском районе либо внутригородской территории города федерального значения, а в случае проживания такого лица в населенном пункте, располагающемся на межселенной территории – муниципальном районе.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что с уходом из жизни последнего солдата Великой Отечественной войны из населённого пункта, района уходит эпоха – эпоха победителей фашизма.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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