Амортизация служебной квартиры

Рассматривается возможность отнесения служебной квартиры к амортизируемому имуществу (Письмо Минфина от 14 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/110896).
Материалы по налогу на прибыль
Спорный вопрос применения амортизационной премии – ссылка
Рассматривается возможность отнесения служебной квартиры к амортизируемому имуществу.
Рассматривается возможность отнесения служебной квартиры к амортизируемому имуществу (Письмо Минфина от 14 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/110896).
Спорный вопрос применения амортизационной премии – ссылка
Возврат клиенту предоплаты дает право принять к вычету ранее начисленный НДС с предоплаты. Это возможно и в том случае, если деньги клиенту не перечисляют, а производят зачет взаимных требований.
Он будет действовать до конца 2023 года.
Если объект не имеет материально-вещественной формы и может служить компании более одного года, это нематериальный актив.
У обоих компаний примерно одинаковая доля рынка – по 0,5 млн клиентов (ИП и ООО сегмента МСБ). По мнению экспертов, банки показывают сравнимый уровень цифрового сервиса.
Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах с 1 июля 2022 года облагаются НДС по ставке 0%. Но эта ставка действует только для налогоплательщиков, непосредственно реализующих эти услуги.
Расширили перечень нормативно-правовых актов, которые налоговики учитывают в ходе проверок за применением ККТ.
Мы разрешили Артемию не сдерживать эмоции, и он сразу стал другим человеком. Бухгалтеров достал ЕНП, который еще даже не заработал, а самозанятых всполошили дурацкой новостью. Объясняем, почему ее не надо бояться.
Деньги получит Россельхозбанк, он же и будет выдавать льготные кредиты АПК.
Депутаты собираются гарантировать бесплатный проезд по платным дорогам для автобусов, которые перевозят детей.
Россия не собирается расставаться с кадрами и будет принимать меры для сохранения специалистов.