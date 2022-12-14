Амортизация основных средств

Амортизация служебной квартиры

Рассматривается возможность отнесения служебной квартиры к амортизируемому имуществу.

Версия для печати

Рассматривается возможность отнесения служебной квартиры к амортизируемому имуществу (Письмо Минфина от 14 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/110896).

Материалы по налогу на прибыль

Спорный вопрос применения амортизационной премии – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

НДС

НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Возврат клиенту предоплаты дает право принять к вычету ранее начисленный НДС с предоплаты. Это возможно и в том случае, если деньги клиенту не перечисляют, а производят зачет взаимных требований.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДС

Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах с 1 июля 2022 года облагаются НДС по ставке 0%. Но эта ставка действует только для налогоплательщиков, непосредственно реализующих эти услуги.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

Долгожданные новости про ЕНП. ASMR для бухгалтеров. Без цензуры! Новый Бухтуб

Мы разрешили Артемию не сдерживать эмоции, и он сразу стал другим человеком. Бухгалтеров достал ЕНП, который еще даже не заработал, а самозанятых всполошили дурацкой новостью. Объясняем, почему ее не надо бояться.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще