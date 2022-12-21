В Госдуме предложили голосовать с 16 лет

Рассматривается предложение по понижению возраста участия в выборах (Законопроект № 255723-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, А.Н.Свистунов, С.А.Наумов, В.В.Сипягин, Б.Р.Пайкин, И.К.Сухарев, А.Н.Свинцов, В.А.Кошелев; Сенатор Российской Федерации И.Н.Абрамов

Содержание предложения

Согласно законопроекту гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на референдуме. Также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 16 лет, имеет право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов Президента Российской Федерации, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а также в осуществлении других избирательных действий в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу РФ, может вступить в брак при наличии уважительных причин, если это разрешено законодательством субъекта РФ. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с шестнадцатилетнего возраста. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас «созревают» гораздо раньше, чем принято считать. Это объективная данность. Поэтому наделение шестнадцатилетних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть.

Материалы к законопроекту

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