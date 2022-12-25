Защита студентов от призыва, права ВБД при сокращении работников, выплата алиментов за пленного в обзоре военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих.

P/S Обзор по мобилизации будет позднее

Военное право за ноябрь 2022

Повторная отсрочка от призыва для обучающихся – Законопроект № 225915-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить право повторной отсрочки от призыва на военную службу гражданам, закончившим обучение в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, и поступившим на обучение в образовательные и научные организации по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и специалитета. В Пояснительной записке указывается, что Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью увеличить количество практико-ориентированных кадров в российской науке. Так, те студенты, которые уже получили практичные навыки и компетенции по узконаправленной программе среднего профессионального образования, смогут получить возможность развивать и использовать свои знания для развития конкретной отрасли экономики и в перспективе создать инновационные товары и способы производства.

Добровольцев признают ветеранами боевых действий – Законопроект № 228180-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому статус ветерана боевых действий устанавливается лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции. В Пояснительной записке указывается, что принятие проекта федерального закона позволит установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий указанным гражданам и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.

Из довольствия пленного военнослужащего будут платить алименты – Законопроект № 246592-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае если военнослужащий, захвачен в плен или в качестве заложника, интернирован в нейтральную страну либо безвестно отсутствует, из его денежного довольствия будут выплачиваться алименты. В Пояснительной записке указывается, что учитывая текущее положение дел в военно-политическом плане убежденность военнослужащего в заботе государства о всех членах его семьи, в том числе находящихся на его иждивении, в период его пленения, позволит повысить мощь вооружённых сил Российской Федерации и уверенность в крепости и защищенности тыла нашей армии.

Преимущества ветеранов боевых действий при сокращении работников – Законопроект № 241774-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется ветеранам боевых действий. В Пояснительной записке указывается, что закон не защищает ветеранов боевых действий, в том числе признанных таковыми в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, при сокращении численности или штата работников.

Комментарий к налоговым событиям за ноябрь 2022

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Обзор пенсионного права за ноябрь 2022 – ссылка