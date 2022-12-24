Избавиться от украинского гражданства станет проще

Рассматривается предложение по ускорению процедуры отказа от украинского гражданства

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Рассматривается предложение по ускорению процедуры отказа от украинского гражданства (Законопроект № 261335-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР, КПРФ, Единой России, Справедливой России

Депутаты Государственной Думы Л.И.Калашников, С.В.Кабышев, С.Д.Леонов, А.В.Туров

Содержание предложения

Согласно законопроекту граждане Российской Федерации, одновременно являющиеся гражданами украины, в том числе граждане Российской Федерации, направившие в полномочный орган украины обращение о выходе из гражданства украины и не получившие ответа (не имеющие достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства украины), считаются не имеющими гражданства украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве украины.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что наличие украинского гражданства препятствует реализации такими гражданами Российской Федерации своих прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, на профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к государственной тайне, и др.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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