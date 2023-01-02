Обзор законопроектов

Сохранение льготы по пригородным перевозкам, снижение НДС по отдельным товарам в обзоре налоговых законопроектов

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие налоговые вопросы

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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие налоговые вопросы

Содержание:

– Совершенствование Единого налогового счета – Законопроект № 239738-8

– Направление налоговых уведомлений через Госуслуги – Законопроект № 246186-8

– Продление ставки НДС 0 % по пригородным перевозкам – Законопроект № 232856-8

– Освобождение от НДС военных программ – Законопроект № 232775-8

– Освобождения от НДС и налога на прибыль при реализации федеральных проектов – Законопроект № 227038-8

– Налогообложение инвестиционного товарищества – Законопроект № 227067-8

– Установление ставки 5% по НДС в отношении социально значимых товаров – Законопроект № 237553-8

– Нулевой НДС по детским товарам – Законопроект № 240600-8

– Повышение вычета по НДФЛ при приобретении жилья – Законопроект № 227777-8

Другие материалы

  • Обзор Писем Минфина по налогам за сентябрь 2022 – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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