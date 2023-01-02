Сохранение льготы по пригородным перевозкам, снижение НДС по отдельным товарам в обзоре налоговых законопроектов

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие налоговые вопросы
Содержание:
– Совершенствование Единого налогового счета – Законопроект № 239738-8
– Направление налоговых уведомлений через Госуслуги – Законопроект № 246186-8
– Продление ставки НДС 0 % по пригородным перевозкам – Законопроект № 232856-8
– Освобождение от НДС военных программ – Законопроект № 232775-8
– Освобождения от НДС и налога на прибыль при реализации федеральных проектов – Законопроект № 227038-8
– Налогообложение инвестиционного товарищества – Законопроект № 227067-8
– Установление ставки 5% по НДС в отношении социально значимых товаров – Законопроект № 237553-8
– Нулевой НДС по детским товарам – Законопроект № 240600-8
– Повышение вычета по НДФЛ при приобретении жилья – Законопроект № 227777-8
Другие материалы
Обзор Писем Минфина по налогам за сентябрь 2022 – ссылка