Налоговые споры

Проблемы инвесторов при получении льгот по налогу на имущество

Рассматривается пример спора по налогу на имущество, связанный с региональной льготой.

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ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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«Ночной бухгалтер». За ЖКХ можно будет платить маткапиталом. А еще хотят сделать «единый коммунальный платеж»

Тут от одного единого платежа народ отойти не успел, а уже хотят еще один делать. Ладно, мы шутим: будет не один платеж, а единая платежка за все ЖКУ, чтобы все было в одном документе. И минимум махинаций.

«Ночной бухгалтер». За ЖКХ можно будет платить маткапиталом. А еще хотят сделать «единый коммунальный платеж»
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Все про ЕФС-1 и ЕНП, как платить взносы и налоги 2023 — разборы и онлайн-обучение. Эксперты отвечают на вопросы в первые недели года. Журнал «Клерк.Премиум» № 1/2023
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