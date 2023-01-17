Проблемы инвесторов при получении льгот по налогу на имущество

Материалы по имущественным налогам
ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка
Рассматривается пример спора по налогу на имущество, связанный с региональной льготой.
ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка
Пользователи смогут предоставлять в налоговую электронные документы и получать нужную информацию от ФНС через запрос на госуслугах.
От акцизного сбора с самих электронных сигарет отказались, нужно будет платить только за жидкость, которая в них содержится.
Россия на первом месте по объему денежных переводов в Грузию, всего за 2022 год перевели больше 2 млрд долларов.
Нина Останина заявила, что вместо оплаты ЖКХ многодетной семье лучше купить автомобиль за маткапитал.
Единственным учредителям организаций, которые также являются руководителями, надо дать отсрочку от мобилизации, считает депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).
Смотрим и читаем, как провели свой год самые активные котики из самого яркого отдела в Клерке ❤️
Часть 2. Мой 2022.
На Госуслугах будет отражаться оказанная медпомощь, данные о прохождение осмотров, назначенное лечение и рекомендации врачей.
Тут от одного единого платежа народ отойти не успел, а уже хотят еще один делать. Ладно, мы шутим: будет не один платеж, а единая платежка за все ЖКУ, чтобы все было в одном документе. И минимум махинаций.
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