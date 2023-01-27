﻿НДС при получении банкротом доплаты за имущество

Материалы по НДС
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 - ссылка.
Рассматриваются последствия по НДС при получении налогоплательщиком-банкротом доплаты по операции, осуществленной до признания лица банкротом (письмо Минфина от 22 декабря 2022 года № 03-07-11/125943).
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 - ссылка.
С 1 марта 2023 года в ЛНР и ДНР начнут оплачивать больничные (в том числе, декретные) по правилам, которые действуют сейчас в РФ. Но будут свои особенности.
С 2023 года в службу занятости нужно сдавать на три отчета больше. К утвержденным ранее формам добавили отчеты о введении режима простоя, об организации дистанционной работы и об отпусках без сохранения зарплаты.
ИП, арбитражные управляющие, нотариусы, которые получают военные пенсии, не будут платить фиксированные взносы. Но они смогут платить добровольные взносы в СФР и таким образом, копить себе баллы на вторую пенсию.
Французская Legrand объявила о планах уйти из РФ, предложен новый тип космического двигателя Холла, Акунин написал новый роман про Фандорина, Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины
Все налоги идут в Тулу, даже если в платежке – ошибка.
В этом видео я расскажу как продавать товары в соцсетях и на Авито без риска блокировки и штрафов от банка и ФНС.
Личный кабинет заемщика по ипотеке интегрировали с сервисом «Цифровой профиль гражданина». Поэтому теперь клиенты смогут получить решение банка быстро и с минимальным объемом предоставляемой информации и документов.
Так или иначе бизнес сталкивается с проблемами связанными с субсидиарной ответственностью. Очень актуальна в настоящее время для многих бизнесменов, как кредиторов, так должников или которые не по своей воле могут стать должниками.
Чиновники установят правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходом за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
Увеличение продаж – главная цель любого бизнеса в сфере торговли. Приемы, методы и способы, позволяющие увеличить продажи, будут различаться для онлайн- и офлайн-торговли. Предлагаем обзор универсальных и уникальных инструментов, которые должен знать и применять каждый продавец.