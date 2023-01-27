Банкротство

﻿НДС при получении банкротом доплаты за имущество

Рассматриваются последствия по НДС при получении налогоплательщиком-банкротом доплаты по операции, осуществленной до признания лица банкротом (письмо Минфина от 22 декабря 2022 года № 03-07-11/125943).

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Материалы по НДС

ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Отчетность в ЦЗН

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С 2023 года в службу занятости нужно сдавать на три отчета больше. К утвержденным ранее формам добавили отчеты о введении режима простоя, об организации дистанционной работы и об отпусках без сохранения зарплаты.

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Фиксированные взносы ИП

❕ ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов

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Французская Legrand объявила о планах уйти из РФ, предложен новый тип космического двигателя Холла, Акунин написал новый роман про Фандорина, Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины

Какие события произошли 25 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

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Банкротство

Как избежать рисков на фоне роста применения субсидиарной ответственности

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Ведение бизнеса

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