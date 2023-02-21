Дайджест событий в налоговой сфере за январь 2023

Содержание
Применение к НПД соглашения об избежании двойного налогообложения.
Применение к УСН соглашений об избежании двойного налогообложения.
НДС при продаже золота предпринимателям.
Транспортный налог при аресте автомобиля.
НДС по штрафам и пеням.
Налог на прибыль при осуществлении майнинга.
Страховые взносы при расторжении договора ДМС.
Учет по НДФЛ расходов на видеонаблюдение, пожаротушение, интернет.
Использование книги продаж для подтверждения расходов.
НДФЛ при возврате недвижимости по мировому соглашению.
НДС при размещении вахтовиков.
Определение остаточной стоимости недвижимости в целях УСН.
Госпошлина при удостоверении сделок с недвижимостью.
НДФЛ при возврате стоимости подарочного сертификата.
НДС при получении банкротом доплаты за имущество.
Освобождение от НДС импорта детских лекарств.
Применение патента при доставке еды через ЯндексЕда.
Другие материалы
Обзор Писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 – ссылка.