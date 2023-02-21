Дайджест событий в налоговой сфере за январь 2023

Создавая собственное предприятие, каждый бизнесмен рассчитывает на прибыль. Однако не всегда прибыль можно увидеть и оценить только с помощью строки «Прибыли (убытки)» в отчете о финрезультатах. Чтобы понять, насколько эффективно работает организация, лучше рассчитывать ряд показателей, отражающих ее деятельность. Один из таких показателей – рентабельность.