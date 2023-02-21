Налоги, взносы, пошлины

Дайджест событий в налоговой сфере за январь 2023

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.

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Содержание

  • Применение к НПД соглашения об избежании двойного налогообложения.

  • Применение к УСН соглашений об избежании двойного налогообложения.

  • НДС при продаже золота предпринимателям.

  • Транспортный налог при аресте автомобиля.

  • НДС по штрафам и пеням.

  • Налог на прибыль при осуществлении майнинга.

  • Страховые взносы при расторжении договора ДМС.﻿

  • Учет по НДФЛ расходов на видеонаблюдение, пожаротушение, интернет.

  • Использование книги продаж для подтверждения расходов.

  • НДФЛ при возврате недвижимости по мировому соглашению.

  • НДС при размещении вахтовиков.

  • Определение остаточной стоимости недвижимости в целях УСН.

  • Госпошлина при удостоверении сделок с недвижимостью.﻿

  • НДФЛ при возврате стоимости подарочного сертификата.

  • НДС при получении банкротом доплаты за имущество.

  • Освобождение от НДС импорта детских лекарств.

  • Применение патента при доставке еды через ЯндексЕда.

Другие материалы

  • Обзор Писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
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