﻿Налоговые аспекты в послании Президента Федеральному Собранию

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Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка.
Рассматриваются налоговые аспекты послания Президента Федеральному собранию.
Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка.
Пока эксперимент проходит в Москве, Подмосковье и Белгородской области. При оформлении заказа, фармацевт увидит электронный рецепт от врача в виде QR-кода.
Модульбанк запустил сервис по сопровождению закупок одежды, обуви, аксессуаров и текстиля в Киргизии и Узбекистане. Сервис подходит для продавцов на маркетплейсах и доступен в рамках селлер-тарифов.
Обсудим тему инвентаризации, групп ОС, поговорим о лимитах существующей стоимости и разберемся, как одолеть ФСБУ 6/2020 в годовой отчетности.
В 2023 году порядок исчисления НДФЛ претерпел значительные изменения. Это произошло в связи с введением таких понятий как единый налоговый платеж (ЕНП), а также единый налоговый счет (ЕНС), которые призваны максимально упростить процесс уплаты налогов.
С 24 февраля действует новый перечень кодов ОКВЭД для получения аккредитации IT-компанией. Смотрите в нашей таблице, как было и как стало.
В каком возрасте подросток может приобрести статус ИП или самозанятого.
Кто раньше знал про Ваши схемы? Помню, в начале 2000-х когда только устроился в финансовый отдел, директор и главбух всегда закрывались и обсуждали разные налоговые схемы, но особо никто в компании про эти схемы тогда не знал. Я к тому, что если директор и главбух хотели это скрыть, то легко могли это сделать.
Николя Аппер, конечно, гений - именно он придумал консервирование и тем самым изменил мир, сэкономив множество продуктов и насытив голодных. Тем не менее гений не стал богачом - он подарил свое открытие человечеству.
ИП на УСН, АУСН и ПСН освобождаются от налога на имущество, которое они используют в предпринимательской деятельности.
Большинство бухгалтеров сталкивается с проблемами медленной работы в 1С:Бухгалтерии. Откуда берутся эти проблемы и как их решить самостоятельно – об этом и расскажет в данной статье Илшат Муратов, руководитель отдела 1С разработки в АДС-Софт.