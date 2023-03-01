Амортизационной премии при реорганизации

Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Рассматривается возможность применения амортизационной премии налогоплательщиком, возникшим в результате реорганизации в форме выделения
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Жизнь любого человека складывается из различных ингредиентов: любовь, деньги, здоровье, отпуск (да, есть такое слово в русском языке) и т.д. Очень важно стараться соблюдать баланс во всех направлениях. Иначе за вас это сделает сама Жизнь и уложит на лопатки в самый неподходящий момент.
Недопустимо использовать иностранные слова, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.
При расчете базы по налогу на прибыль учитывают затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
Идея ЕНС заключалась в том, чтобы отделить бюджетную систему от налогоплательщика. Об этом рассказал Даниил Егоров на заседании Общественного совета при ФНС.
Незнание новых обязанностей может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций в Федресурсе и крупным штрафам.
С 1 сентября 2022 года возможно оформление электронных перевозочных документов вместо бумажных. Первый тип документа, для которого разработан электронный формат и протестированы сценарии обмена – это электронная транспортная накладная.
1 марта, значит пора убирать зимний пуховик и подводить итоги февраля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 20 месяцев позади. Погнали!
С 1 апреля 2023 года проиндексируют социальные пенсии в 1,033 раза.
Брошенные долги экс-предпринимателей – это потенциально интересная ниша для работы специалистов по судебному и внесудебному возврату проблемных долгов.
Это предусмотрено частью 4 статьи 30 и частью 2 статьи 30.1 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.