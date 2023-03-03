Налоговые споры

Учет расходов после перехода с УСН, недействительность приватизации, оплата бюджетными средствами в обзоре налоговых споров за январь 2023

Наиболее интересные налоговых споры за январь 2023.

Версия для печати

Содержание:

00:00 - Начало

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

00:45 - Учет расходов после перехода с УСН на ОСН (определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205)

05:20 - Последствия недействительности сделки (определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762)

Отказные определения судей ВС:

07:10 - Доказывание реальности сделки (определение от 13 января 2023 г. № 309-ЭС22-26556)

09:05 - НДС при оплате бюджетными средствами (определение от 9 января 2023 г. № 304-ЭС22-24791)

10:08 - Конец

Другие материалы

  • Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Реклама

ФАС скорректирует закон «О рекламе»

Предлагают рассылать push-уведомления только с согласия пользователей, установить минимальное время предупреждения о вреде алкоголя в теле- и радиопрограммах. А также исключить описание компании и товаров из сферы действия закона о рекламе.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счёт 07 «Оборудование к установке»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 07 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счёт 07 «Оборудование к установке»

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Фиксированные взносы ИП

❓ ИП пытаются добиться от ФНС, какой период указывать в платежке на фиксированные взносы

Чтобы уменьшить аванс по УСН на фиксированные взносы, их надо уплатить до конца квартала. Срок уплаты все ближе, но до сих пор нет четкого ответа от ФНС – какой период указывать в платежке.

Читать еще