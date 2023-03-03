Учет расходов после перехода с УСН, недействительность приватизации, оплата бюджетными средствами в обзоре налоговых споров за январь 2023

Содержание:
00:00 - Начало
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
00:45 - Учет расходов после перехода с УСН на ОСН (определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205)
05:20 - Последствия недействительности сделки (определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762)
Отказные определения судей ВС:
07:10 - Доказывание реальности сделки (определение от 13 января 2023 г. № 309-ЭС22-26556)
09:05 - НДС при оплате бюджетными средствами (определение от 9 января 2023 г. № 304-ЭС22-24791)
10:08 - Конец
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