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ЕНП (единый налоговый платеж)

И все идет по плану ЕНС или поголовный налоговый террор?

ФНС предупреждает, что с 1 января 2024 года налоговики прекращают принимать уведомления в виде платежек со статусом 02. Уведомления будут проверять на контрольные соотношения. ЕНС-Реформа состоялась.
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И все идет по плану ЕНС или поголовный налоговый террор?
Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк

Мой комментарий:

Это лишь пара из предупреждений ФНС. Сколько нововведений только за последнее время она навояла? У меня сложилось впечатление, что после перехода ФНС на программу ЕНС, работники тупо забили на свой профессиональный долг.

А что? Большинство организаций старается избежать начисления непонятных пеней и штрафов, поэтому ЕНС держат с "положительным" сальдо. По сверкам и по ошибкам число обращений сократилось в четыре раза.

Новые уведомления нужны, чтобы деньги автоматом с ЕНС попали в конкретный бюджет.

"Я проснулся среди ночи и понял, что

Все идет по плану".

Перечислю несколько интересных "косяков" офигевших от вседозволенности ваятелей:

  • Контрольные соотношения по уведомлениям, которые разработала ФНС, уже утратили свою актуальность, так как для НДФЛ там заложена проверка для одного уведомления, а в 2024 году их будет два.

  • ФНС не регламентировала в своих письмах срок сдачи досрочного уведомления на оплату страховых взносов в декабре за декабрь 2023 года, которое нужно сдать до 28-го декабря.

  • НДФЛ и страховые взносы списываются сразу после получения уведомления об уплаченных налогах и взносах или РСВ в резерв, а не в бюджет. В бюджет средства попадают только в последний день месяца.

  • Если после списания НДФЛ переплаты на ЕНС не хватит для оплаты взносов, их спишут в общем порядке, то есть в четвертую очередь.

  • Сальдо ЕНС на 01.01.2023 года невозможно узнать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

  • Если в личный кабинет ИП пришло уведомление на оплату имущественных налогов, сумма по этому уведомлению переведется из текущей переплаты ЕНС в отложенную.

  • ФНС допустила свою ошибку в коде периода в уведомлении на взносы за декабрь и исправила свою ошибку в новой редакции письма.

  • ФНС опубликовала изменения в справке о принадлежности ЕНП. В октябре прошло общественное обсуждение проекта изменений, который нигде не был размещен, поэтому предложений и замечаний к нему не поступало.

  • ФНС добавила пояснительную сноску для графы «Дата поступления/списания» в разделе II «СПИСАНИЯ» в справке о принадлежности ЕНП: "...данных, необходимых для начала определения принадлежности, вне зависимости от даты окончания определения принадлежности..." Таким образом, справка стала меньше в объемах.

  • ФНС заблокирует активы бизнеса на время проверки. Но механизм блокировки активов недобросовестных налогоплательщиков с начала проверки не будет препятствовать работе бизнеса.

И это далеко не всё....

«А ЕНС все идет и идет по плану.

А вся грязь превратилась в голый лед.

И все идет по плану».

Если у вас есть сомнения, что конец года пройдет без ошибок, то лучше всего познакомиться с ИТ-Ангелами. Мы работаем удаленно с любой точкой нашей необъятной страны.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    ЕНП (единый налоговый платеж)

    И все идет по плану ЕНС или поголовный налоговый террор?

    ФНС предупреждает, что с 1 января 2024 года налоговики прекращают принимать уведомления в виде платежек со статусом 02. Уведомления будут проверять на контрольные соотношения. ЕНС-Реформа состоялась.

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