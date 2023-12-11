То ли еще будет с ЁНС, Ой-ой-ой! Минфин опубликовал инструкцию по ЕНС

Минфин приходит на помощь ЁНС! Ура, товарисчи! Инструкция аж на 21 листах! Что такое сальдо ЁНС и как оно формируется мы наконец-то узнали из этого монументального труда к декабрю месяцу!

Говорят, что Минфин все-таки вник в ЁНС и решил нам, глупым бухгалтерам рассказать, что там да как:

«Как узнать состояние своего ЕНС и посмотреть детализацию по счету».

Мой комментарий: Нам разъяснили, что для этого нужно тупо войти на главную страницу ЁНС в своем ЛК.

«Посмотреть историю ЕНС по дням. История ЕНС отображается за период с 01.01.2023 по текущую дату. Также отображается остаток ЕНП на начало и на конец периода».

Мой комментарий: Гошпади! Услышь меня. Очень хочется увидеть историю в моем ЛК на 01.01.2023г. НО! Блин, если в конце июня, когда открылся ЛК, я могла увидеть бредовую историю с 25-го февраля, то на сегодняшний день только с 31-го мая! И очень хочется узнать сальдо ЁНС на 01.01.2023г. Это прям тайна какая-то. Я то знаю, что в декабре 2022 года все закрыла и вывела на 1-е января нулевое сальдо, но циферки не сходятся с ЁНС! Представляете, нулики оказывается бывают разными!

«Сформировать платежку для пополнения ЕНС и уведомление по ЕНП».

Мой комментарий: Хорошо, что весь 2023 год платила платежками со статусом 02. Будет, что предъявить в ФНС, когда дойдет время до поиска затерявшихся 5% УСН за 2022 год. А так, судя по калейдоскопической скорости смены цифИрек на ЁНС, доказать что, когда и куда через него платили будет сложно.

«Запросить справки и акт сверки».

Мой комментарий: Это моя мечта — запросить Акт сверки расчетов с 01.01.2023 года. Поставила себе метрику, что сделать это смогу, когда из раздела ЁНС «Зарезервировано» таки спишутся страховые взносы, уплаченные в 2022 году. Но когда сей момент настанет - не ведомо. Дата «Х» — 31 октября уже прошла. О новой дате никто не говорил! Об этом писала в статьях: «Возвращение «кейнсианской революции» в ЕНС или как попрощаться с нашими деньгам?» и «Что попало , то пропало» — как работает резерв ЕНС".

«Подать различные заявления: возврате, зачете и др».

Мой комментарий: Только почему считается нормой то, что эти заявления ФНС просто «до фени»?

«Заявление на зачет само по себе не бронирует сумму взносов на ЕНС и они могут быть списаны со счета на уплату других платежей».

Получается, что это просто «бухгалтерский пук во вселенную»...

«Отправить сообщения об ошибках».

Мой комментарий: В этой большой ошибке под названием «ЁНС» правильных сумм пока не выявила. НДФЛ и тот разбивается на какие-то 3 непонятные суммы, которые в свой сумме не дают того платежа, который отправляю платежкой 02. Ну что же, четвертый квартал еще не закончился, а проблем с ЁНС не убавилось, а только прибавляется:

«Нагружать все больше нас

Стали почему-то»...

Как вы думаете, разъяснения Минфина сильно облегчат нам жизнь? Если придерживаетесь того же мнения, что и ИТ-Ангелы.