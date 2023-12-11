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IT_АНГЕЛ

Языковой барьер между программистами и бизнесом

Сегодня попытаюсь раскрыть понятие «Автоматизация», как его понимают бизнес и IT-сфера. Для начала представим себе разговор слепого с глухим. Бизнес не понимает языка IT, а программисты не понимают языка бизнеса. Существует языковой барьер.
42
Метафорическое изображение, показывающее, как программист становится бизнесменом, и бизнесмен возвращается к своим IT-корням.

И хорошо, если программист «дорос» и стал бизнесменом. Или бизнесмен по какой-либо причине (а в нашей стране это сплошь и рядом) вернулся на стезю айтишника. Но в большинстве случаев бизнес, «тихо ненавидя» программистов, вынужден их терпеть как «неизбежное зло». Программист, погружаясь в «астрал», пишет или дописывает программу, которая бизнесу «ни разу не приснилась», но он это терпит. Ему нужно решить возникшую задачу за короткий срок и с наименьшими затратами, а качественное ПО стоит дорого, поэтому становится злом, причём неизбежным.

Руководитель бизнеса ставит неподходящие задачи программисту, подчеркивая недопонимание и неправильные ожидания.

Очень часто руководитель бизнеса, по незнанию, ставит программисту задачи для специалиста по управленческому учёту или по оптимизации бизнес-процессов, и то, не всегда корректно. Мы, люди, рождённые в СССР, прошедшие весь путь от зарождения до становления IT-отрасли, учившиеся вести процессы вручную, на бумаге, понимаем, что для того, чтобы правильно поставить задачу для автоматизации, нужно понимать, как можно выполнить её вручную. Если невыполнима, то незачем вообще бежать за новомодными тенденциями.

Контраст между хаотичной бизнес-средой и упорядоченным миром IT.

И какие бы предложения вы не находили на сайтах: «выявляем потребности», «проводим обследования», «разрабатываем концептуальные решения», «выбираем средства автоматизации», «разрабатываем архитектуру» и так далее и тому подобное, но языковой барьер никуда не исчез. IT — это тоже бизнес, который «тоже хочет кушать». И программисты не любят бизнес за то, что на каждом предприятии свой собственный хаос, у каждого директора свой собственный язык. Этот хаос будут пытаться бесконечно автоматизировать, но «воз и ныне там!» А переводчиков не существует. И хорошо, если бизнесмен был в прошлом программистом или программист вернулся к своему призванию. В противном случае, без всеобщей консолидации наработок, стандартизации классификаций и создания единого реестра определений они так и будут общаться, как слепой с глухим.

В заключение к описанному, могу с гордостью сообщить, что работа с бизнесом для наших программистов является именно призванием, давшим им возможность изучить оба языка. Если вам необходимо автоматизировать бизнес без «словаря», то вам именно к нам.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

42

Комментарии

3
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    ToT
    Сотрудник
    1 час

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Иллюстратор в ударе) 

    • Логотип IT_АНГЕЛ
      IT_АНГЕЛ 1 час

      Оксана ДонцоваСотрудникНебесная канцелярия

      Надеюсь, что ему интересно.😁

      • Логотип ToT
        ToT
        Сотрудник
        1 час

        Борис МальцевфаундерКлерк

        100%

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип IT_АНГЕЛ
IT_АНГЕЛ

Языковой барьер между программистами и бизнесом

Сегодня попытаюсь раскрыть понятие «Автоматизация», как его понимают бизнес и IT-сфера. Для начала представим себе разговор слепого с глухим. Бизнес не понимает языка IT, а программисты не понимают языка бизнеса. Существует языковой барьер.

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