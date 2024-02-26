Игра с кубиками на ЕНС

У меня все было отлично — по нулям. Что эта ЁНС-овская программа потом насчитала — неизвестно... С данными «Сальдо ЕНС» в «Истории ЕНС» на протяжении всего 2023 года творилось что-то необъяснимое. Менялись суммы «Сальдо ЕНС» и «даты по состоянию»...

Компании или ИП запрашивают в ФНС акт сверки принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

ФНС объяснила, какие данные отражают в акте сверки по ЕНС (письмо ФНС № ЗГ-2-8/2231@ от 15.02.2024).

Мой комментарий:

Этого момента жду уже больше года: «В строках 5 «Передано отрицательное/положительное сальдо» и 6 «Получено отрицательное/положительное сальдо» Раздела I Акта сверки подлежат отражению суммы, связанные с процессами формирования стартового сальдо Единого налогового счета на 01.01.2023».

В конце 2022 года всем присылали сверку. У меня все было отлично — по нулям. Что эта ЁНС-овская программа потом насчитала неизвестно...

С данными «Сальдо ЕНС» в «Истории ЕНС» на протяжении всего 2023 года творилось что-то необъяснимое. Менялись суммы «Сальдо ЕНС» и «даты по состоянию…».

Потихоньку начало «Истории ЕНС» сместилось с 01 января 2023 года на 25 августа 2023 года. Теперь получается, что первое движение по ЕНС я (или ФНС в моем лице — ХЗ) совершила 25 августа, аккурат в день рождения дочери. Типа подарок такой сама себе придумала.

Узнать, что же случилось после 01 января, и почему сальдо на это число не равно такой красивенькой, столь старательно выведенной сумме 0,00 ₽, будет очень интересно.

С риском для нервной системы я закрыла 2023 год в 2023 году и отправила все отчеты. Для чего? Да чтобы в конце января вся «лабуда» списалась, и можно было увидеть своё «истинное» сальдо.

Действительно, 30 января 2024 года прошла операция «Актуализация зачетов». И.... «Сальдо ЕНС» снова не бьется с тем, что должно быть. Делаю печальный вывод, что видимо «формирование стартового сальдо Единого налогового счета на 01.01.2023 «прошло некорректно».

Почитаю, понаблюдаю, как будет реагировать ФНС на новые акты сверок. В принципе, я уже попрощалась с теми деньгами, которые по моим подсчетам ушли в «закорма» ФНС. На сегодняшний день «Сальдо ЕНС» положительное и Слава Богу, как говорится.

P.S. Отправила 22 февраля уведомление по ЕНП:

НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024 (код периода – 21/02);

страховые взносы за январь (код период – 21/01).

Открываю ЛК ФНС и вижу, что мое положительное «Сальдо ЕНС» уменьшилось ровно на сумму в уведомлении. Завтра пополню «Сальдо ЕНС» на эту сумму. Вот так и «играемся» мы с ФНС почти, как в «кручу-верчу».

Если у вас есть вопросы по «правилам игры» с ЕНС подписывайтесь на наш Telegram-канал: ИТ-Ангел - Помощник бухгалтера