Мертвые души Роскомнадзора. Кто и как сможет пользоваться персональными данными

Согласно новым требованиям Роскомнадзора и в частности Закона №152-ФЗ «О персональных данных» функции по обработке персональных данных теперь неотъемлемая обязанность каждого юридического лица. В 2023 году введен в действие ряд документов, необходимых для исполнения всеми вышеназванными лицами.

Один из них — согласие на обработку персональных данных со стороны наследников умершего.

Закон гласит:

Физическое лицо — это человек, от рождения до смерти и даже немного после (персональные данные умерших людей не перестают быть таковыми (ч. 7 ст. 9 закона о персональных данных)).

Мой комментарий:

Этот немного странный документ должен быть утвержден и введен в действие локальными актами всех (без исключения) юридических лиц.

В чем логика? Вводят шкалу жутких штрафов для бизнеса и тут же разрешают, с согласия какого-то родственника, пользоваться персональными данными почившего человека.

Какой простор для фантазии. Особенно в нашем, столь несовершенном обществе: я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет.

Но законотворители видимо не читали великого классика, который точно описывает сущность человеческую: неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили своё существование?

Действительно, но почему бы и нет? И это не единственный абсурд в части требований, относящихся к персональным данным.

Как я уже неоднократно упоминала, количество документов, которые должно подготовить, утвердить и ввести в действие МСП с минимальными рисками за период с 2020 по 2022 год составило 174 единицы. 2023 год не стал исключением. Кто только не писал про изменения в Законодательстве, повторяться не хочу. Список, который подготовила для сообщества МИТ - Мы-ИТ состоит из 71 документа. Опять же для МСП с минимальными рисками.

Итого, за период с 2020 по 2023 год включительно 174+71=240 документов без биометрии, трансграничности, ГосСОПКи и использования в интернете рекомендательных технологий.

Как относиться к тем, кто готовит проекты Законов без консультаций и согласований с ИТ-сообществом? Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Это сказал Николай Гоголь ооочень давно.

Предвижу законный вопрос: зачем мне это нужно? Затем, чтобы наше сообщество МИТ — Мы-ИТ смогло донести до властьимущих всю абсурдность ситуации и снизились огромные штрафы хотя бы для малого и среднего бизнеса.

А пока так и хочется сказать словами великого классика:

Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа.

Полный перечень документов для Роскомнадзора в количестве 71 единицы опубликован на нашем Telegram-канале ИТ-Ангел - Помощник бухгалтера

С уважением, ИТ-Ангелы