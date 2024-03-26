РАЗ — ДВА — ЭЦП. Не все так просто, как кажется

Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение. Разработчики КриптоПро CSP выпустили промежуточную версию 5.0.12998 для MacOS со встроенным плагином для браузера.

Мой комментарий:

Через приложение то оно гораздо проще и надежнее будет. Раз-два и ....

У меня заканчивается срок ЭЦП, которую выдала ФНС в конце 2022 года. Как мы помним, такая подпись выдается бесплатно и сроком на 15 месяцев.

Решила перестраховаться и перевыпустить сертификат ЭП немного раньше. Почему? Вовсе не потому, что ГЛАДИОЛУС.

Начинаю с проверки:

установлена ли ПО КриптоПро на устройстве, то есть на том компьютере, где планирую подписывать документы;

проверяю есть ли она в принципе, если есть, то в рабочем ли она состоянии: не появляется ли предупреждение о возможной опасности файла; о невозможности открыть приложение или удалить приложение;

разрешена ли установка ПО от неизвестных разработчиков для замены строй версии на более новую.

Неполадки с продуктами КриптоПро связаны не только с санкциями, но и с тем, кто ее устанавливал и как ломали у кого покупали. Хорошо, если ваш релиз попал с официального сайта компании-разработчика. Иначе возможны проблемы с запуском при попытке перевыпуска ЭП.

Сейчас очень актуальны проблемы, связанные с санкциями у пользователей MacOS. После того, как компания «Крипто-Про» попала в санкционный список Apple, которая отозвала ее сертификат разработчика. Поэтому вышеназванные пользователи электронной ЭП без криптопровайдера пользоваться ею не могут.

В этом случае и нужна промежуточная версия КриптоПро 5.0.12998 для MacOS со встроенным плагином для браузера. Здесь начинается квест — попробуй ее найти, скачать и установить.

Спойлер: именно поэтому ФНС разрабатывает свое собственное мобильное приложение!!!

Продолжаю перевыпуск ЭП на своем компьютере, где все уже хорошо с ПО КриптоПро. Открываю ЛК ФНС, захожу в «Заявления, Запросы - Электронная подпись (КЭП) — Заявление на перевыпуск квалифицированного сертификата электронной подписи (сертификат ЭП) — Получение сертификата электронной подписи» и далее действую по инструкции.

На 4-м шаге предлагается нажать кнопку «Отозвать ранее выданный сертификат».

Вот здесь опасный момент. Старый сертификат отзываете, а новый еще не выпущен. Главное, чтобы в этот момент не произошел форс-мажор. Типа не отключили интернет, выключился свет, сбойнул компьютер и т.п.

Ели судьба к вам милостива, то в ЛК ФНС и Госуслуг приходит «Уведомление о получении сертификата ЭЦП».

Если же вы относитесь к отряду невезучих, то welcome лично в налоговую с пачпортом, СНИЛСом и ИНН. Физический носитель электронной подписи (токен) тоже не забудьте.

Спойлер: когда ФНС разработает мобильное приложение для подписания любых электронных документов со смартфона или планшета, возникнет дополнительная проблема утери или поломки этого самого устройства, а так же возможность отключения интернета независимо от местоположения (уж мы то в Ялте это хорошо на себе ощущаем).

Вообщем, что я хотела сказать? Если вы не программист, готовьтесь к «танцам с бубнами». Но я в вас верю!

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