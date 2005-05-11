Тот, кто много шумит, привлекает много внимания

Речь не о качестве. Речь не о смысле. Речь о победе в гонке вооружения в информационной войне.

«Чем больше люди создают контента, особенно с помощью AI, тем сложнее находить важное в этом потоке шума".

Речь не о качестве. Речь не о смысле. Речь о победе в гонке вооружения в информационной войне.

Мой комментарий:

Количество тематических видеороликов на YouTube, статей в блогах и на каналах растет с каждой минутой. Это кем же нужно быть, чтобы хватило времени на их просмотр или прочитывание? Ведь его-времени у нас больше не становится, и законы физики пока никто не отменял. Как же ориентироваться в этом потоке информационного шума?

Нам в помощь приходят сервисы на базе ChatGPT, которые умеют находить и кратко пересказывать самое интересное на видео и делать выборку из статей. Но разве это поможет найти того, единственного партнера по бизнесу, который будет помогать этому самому бизнесу развиваться и расти? Становиться более эффективным и выгодным?

Вот и я, пишу статьи, отвечаю на комментарии и все больше понимаю, что находятся эти партнеры совсем не так. И психология бухгалтеров не заточена искать настоящего партнера на YouTube или в блогах. Здесь нужно доверие. А как его заслужить?

Существует огромное количество классных и крутых ИТ-компаний, которые растут и показывают хорошечную динамику! Этот бизнес фундаментально обоснован и приятен, в него вкладываются огромные деньги. Предлагая сотрудничество, этот бизнес гарантирует вам большой потенциал для роста. Но так ли это на самом деле?

Мое отношение к сервису крупных компаний неоднозначное, и против психологии не попрешь. Крупный, значит можно доверять.

Но будут ли службы крупной ИТ-компании нянчить вашу небольшую фирму, требующую большего внимания к себе и своим потребностям? Или просто поставят вас в известность, что будет так и никак иначе? Зачем покупать услуги в таких компаниях? ЧТОБЫ ЧТО?

Нужно научиться различать в окружающем потоке шума, что происходит на самом деле. Ведь "Ложь сопровождается шумихой, а истина — беззвучна".

А пока вы рассуждаете, мы рады приветствовать вас на нашем сайте: ит-ангел.рф

Чтобы узнавать наши скромные новости первыми подписывайтесь на наш Telegram-канал: ИТ-Ангел - Помощник бухгалтера