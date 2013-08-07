Комиссии по заработной плате, НПД, время отправки отчетности. Обзор налоговых новостей

Налоговые новости за прошедшую неделю.
Принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации законопроект, которым Трудовой кодекс дополняется ст. 158.1 «Основные направления противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате». В каждом субъекте будут сформированы Межведомственные комиссии субъектов по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате.
Работодатели, привлекающие к работе самозанятых, добровольно уточняют свои налоговые обязательства.
Вступило в силу Постановление Правительства, согласно которому каждый год в России будут выбирать столицу финансовой культуры.
Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им работать с самозанятыми.
Суд рассмотрел спор, по какому часовому поясу необходимо определять время отправки отчетности.
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