Что было в налоговой политике 2024, учёт по сканам первички, отказ в возврате ЕНС. Обзор налоговых новостей

Налоговые новости за прошедшую неделю.

Что было в основных направлениях налоговой политики на 2024 год?

Минфин заявил, что в крайнем случае можно вести учет и по сканам первички.

Суды принимают экономические санкции как смягчающий фактор в налоговых делах.

Дело о признании незаконным отказа налоговой инспекции в возврате денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета.