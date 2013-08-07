Что было в налоговой политике 2024, учёт по сканам первички, отказ в возврате ЕНС. Обзор налоговых новостей

Налоговые новости за прошедшую неделю.
Что было в основных направлениях налоговой политики на 2024 год?
Минфин заявил, что в крайнем случае можно вести учет и по сканам первички.
Суды принимают экономические санкции как смягчающий фактор в налоговых делах.
Дело о признании незаконным отказа налоговой инспекции в возврате денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета.
Компания пыталась вернуть излишне уплаченный налог, утверждая, что участвовала в схеме "дробления бизнеса" и теперь хочет вернуть уплаченные суммы.
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