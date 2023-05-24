😭 Вы забыли про бесплатные бухгалтерские вебинары!

Ежедневно «Клерк» проводит вебинары на самые разные темы. Начиная от ЕНП и работы с самозанятыми, до проверок и банкротства. Мы приглашаем лучших экспертов, даем возможность задавать им вопросы онлайн и все это совершенно бесплатно! Но, мне кажется, что вы совсем про нас забыли(

Каждый день мы проделываем огромную работу по проведению вебинаров:

Ищем спикеров с большим опытом и экспертизой, чтобы давать вам только полезную и качественную информацию. Договариваемся с ними о теме и времени проведения вебинара. Ведущие и мы сами готовим презентации, волнуемся и переживаем. Оформляем страницы вебинаров, чтобы вам легко и удобно было читать программу и записываться. Поддерживаем мероприятие в онлайне и общаемся с вами в чате встречи. Спикеры отвечают на ваши вопросы — вы можете получить экспертный совет из первых рук. Выкладываем запись, которую участники смогут пересмотреть позже, если что-то не запомнили, прослушали или даже вообще не смогли присутствовать на вебинаре.

Все это для того, чтобы (не устану повторять) бесплатно дать вам возможность разобраться в каких-то сложных вопросах учета, подготовиться к проверке, правильно составить отчетность, отбиться от требований и т.д.

🔔 Прямо сегодня в 15:00 по мск мы уже ждем вас на встрече с Виталием Сапелкиным, управляющим партнером Группы «Финансы», налоговым юристом, аттестованным аудитором с практическим опытом более 25 лет. Он расскажет к кому придут с налоговой проверкой в 2023 году и почему.

📑 Завтра, в четверг 25 мая встречаемся на вебинаре Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете: когда и как исправлять после сдачи отчетности. Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности, поможет вам правильно исправить ошибки в учете.

📚 29 мая обсуждаем Новые правила по НМА из-за ФСБУ 14/2022. О применении нового стандарта бухучета расскажет Юлия Белогорцева, партнер практики инвестиционного консалтинга и оценки группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», признанный международный оценщик, член экспертного совета СРО «РОО».

С экспертами компании Five Stones Consulting Екатериной Мастрюковой и Екатериной Болдиновой встретитесь 31 мая — узнаете, как с помощью экспертизы выигрывать налоговые споры и защищаться при проверках.

«Клерк» вкладывает много труда в свои проекты, чтобы вы могли получать знания и общаться с ведущими экспертами совершенно бесплатно — пользуйтесь возможностью.

До встречи на вебинарах!