😭 Вы забыли про бесплатные бухгалтерские вебинары!

Каждый день мы проделываем огромную работу по проведению вебинаров:
Ищем спикеров с большим опытом и экспертизой, чтобы давать вам только полезную и качественную информацию. Договариваемся с ними о теме и времени проведения вебинара.
Ведущие и мы сами готовим презентации, волнуемся и переживаем.
Оформляем страницы вебинаров, чтобы вам легко и удобно было читать программу и записываться.
Поддерживаем мероприятие в онлайне и общаемся с вами в чате встречи.
Спикеры отвечают на ваши вопросы — вы можете получить экспертный совет из первых рук.
Выкладываем запись, которую участники смогут пересмотреть позже, если что-то не запомнили, прослушали или даже вообще не смогли присутствовать на вебинаре.
Все это для того, чтобы (не устану повторять) бесплатно дать вам возможность разобраться в каких-то сложных вопросах учета, подготовиться к проверке, правильно составить отчетность, отбиться от требований и т.д.
🔔 Прямо сегодня в 15:00 по мск мы уже ждем вас на встрече с Виталием Сапелкиным, управляющим партнером Группы «Финансы», налоговым юристом, аттестованным аудитором с практическим опытом более 25 лет. Он расскажет к кому придут с налоговой проверкой в 2023 году и почему.
📑 Завтра, в четверг 25 мая встречаемся на вебинаре Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете: когда и как исправлять после сдачи отчетности. Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности, поможет вам правильно исправить ошибки в учете.
📚 29 мая обсуждаем Новые правила по НМА из-за ФСБУ 14/2022. О применении нового стандарта бухучета расскажет Юлия Белогорцева, партнер практики инвестиционного консалтинга и оценки группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», признанный международный оценщик, член экспертного совета СРО «РОО».
С экспертами компании Five Stones Consulting Екатериной Мастрюковой и Екатериной Болдиновой встретитесь 31 мая — узнаете, как с помощью экспертизы выигрывать налоговые споры и защищаться при проверках.
«Клерк» вкладывает много труда в свои проекты, чтобы вы могли получать знания и общаться с ведущими экспертами совершенно бесплатно — пользуйтесь возможностью.
До встречи на вебинарах!
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