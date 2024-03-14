Я в Москве! Всем привет с конференции!

Вчера добралась в Москву, конечно побывала на Красной площади (одна мечта сбылась), а сегодня я на конференции «Клерка», с нетерпением жду начала.

Вчера утром я приехала в Москву. Кстати, я здесь впервые. Конечно хотелось посмотреть все и сразу, но днем нужно было работать)) А вот вечером я отправилась на прогулку по городу.

Привет всем с Красной площади)

А сегодня я на конференции. Активно идет регистрация, в 10 часов начало. Обязательно следите за новостями на сайте — будем вести вас по всем выступлениям спикеров. А я вместе с шеф-редактором Трибуны Натальей Лукиной постараюсь радовать вас прямым репортажем и классными фотками (Ура! и меня есть фото с Артемием, обязательно вам его позже покажу!).