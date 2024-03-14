Участники очень внимательно слушают Надежду Самкову, одного из наших топовых спикеров

Потрясающий спикер, который «держит» аудиторию, много практических примеров и кейсов. Например, мне очень понравилась ситуация с уведомлениями, о которой рассказала Надежда. Организация отправила уведомление по НДФЛ, указав там 5 млн к уплате, деньги списали с ЕНС.
Через какое-то время нашли ошибку — на 36 рублей, подали корректирующее уведомление, указав правильную сумму 5 000 036 рублей. Но ФНС, вместо того, чтобы обнулить первое уведомление и принять второе, второй раз списала деньги с сальдо.
Очень много вопросов к спикеру) Залу она явно нравится.
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