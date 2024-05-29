Что изменят в налоговой системе: Минфин внес пакет поправок!

Предлагается установить на уровне 18% ставку НДФЛ для годового дохода от 5 млн до 20 млн руб.
Ставку НДФЛ для годового дохода от 20 до 50 млн руб. предлагается установить на уровне 20%, свыше 50 млн руб. — 22%.
Подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек, следует из документа Минфина.
Семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов будет предложен налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%.
Предлагается ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации.
Также предлагается снизить порог годового дохода для применения повышенной ставки НДФЛ в 15% с 5 млн до 2,4 млн руб.
Ведомство предлагает увеличение порогов УСН по доходам до 450 млн руб. (на 2024 г. планка составляет около 265 млн руб.) и основным средствам до 200 млн руб. с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн руб.
Бизнесу будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на его выбор: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5% НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн руб. и 7% при выручке 250-450 млн руб.
Минфин предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых в тех отраслях, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике в два и более раза. Так, НДПИ при добыче железа предлагается повысить в 1,15 раза, для производителей калийных удобрений - в 2,3 раза, для фосфорных - в 2 раза, следует из материалов Минфина.
Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания.
«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил министр финансов Антон Силуанов.
Что изменят в налоговой системе: Минфин внес пакет поправок!
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Комментарии4
Читал, что для УСН могут ввести НДС, подверждается такая информация или нет?
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам! В.Высоцкий
а 5% нп для it - забыли?