Конечно я имею виду про доверие компаний к базовым навыкам, освоенным на курсах. Им важно увидеть реальные проекты и практический опыт кандидата.

Курсы пройдены, а доверие не заработано

Конечно я имею виду про доверие компаний к базовым навыкам, освоенным на курсах. Им важно увидеть реальные проекты и практический опыт кандидата.

Представьте ситуацию с наймом шеф-повара: какой ресторан доверит свою кухню человеку, который только изучил рецепты, но никогда не готовил? Аналогично в любой профессиональной сфере: работодателю важно видеть, как кандидат применяет свои знания в реальных условиях, справляется с возникающими трудностями и достигает конкретных результатов.

Курсы - это хороший старт, но настоящее развитие начинается за пределами учебной программы. когда ты берешь эти знания и начинаешь экспериментировать сам. Создаешь pet-проекты, решаешь реальные задачи.

В общем, друзья, если хотите по-настоящему впечатлить работодателя, не ограничивайтесь просто просмотром видеоуроков.