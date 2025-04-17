Курсы пройдены, а доверие не заработано
Конечно я имею виду про доверие компаний к базовым навыкам, освоенным на курсах. Им важно увидеть реальные проекты и практический опыт кандидата.
Представьте ситуацию с наймом шеф-повара: какой ресторан доверит свою кухню человеку, который только изучил рецепты, но никогда не готовил? Аналогично в любой профессиональной сфере: работодателю важно видеть, как кандидат применяет свои знания в реальных условиях, справляется с возникающими трудностями и достигает конкретных результатов.
Курсы - это хороший старт, но настоящее развитие начинается за пределами учебной программы. когда ты берешь эти знания и начинаешь экспериментировать сам. Создаешь pet-проекты, решаешь реальные задачи.
В общем, друзья, если хотите по-настоящему впечатлить работодателя, не ограничивайтесь просто просмотром видеоуроков.
Если вы читаете меня впервые — рад познакомиться!
Я Иван Мордвинов, помогаю создавать и продвигать B2B-продукты. Здесь делюсь опытом управления собой, командой и продуктами — в общем, всем, что помогает достигать целей и расти.
Подпишитесь на мой блог тут или в Телеграме, чтобы не пропустить новые материалы
Комментарии1
Работодатель: Расскажите о вашем опыте
Соискатель: Ну, я посмотрел 45 видео на YouTube и прошел курс "Стань профи за 2 недели”
Работодатель: 🥹