На что могут повлиять выборы в Турции?

объявления официальных данных достоверные проценты сказать нельзя, поскольку государственные и оппозиционные СМИ публикуют разные числа, но к концу дня будут известны точные результаты.

Во-первых, Эрдогана не раз критиковали за монополизацию власти, тотальный контроль над медиа и политическое преследование журналистов и активистов — только за 2021 год по репрессивной Статье 299 об «Оскорблении президента» было возбуждено более 34 000 уголовных дел.

Во-вторых, в случае поражения Эрдогана Турция, вероятнее всего, перестанет быть тесным партнером России и начнет активнее налаживать связи с европейскими странами. Ахмет Чевикёз, дипломат национального собрания Турции, прокомментировал будущие отношения с Россией так: «Оппозиция будет стремиться к европейской идентичности. Мы подчеркнем тот факт, что Турция является членом НАТО, и в наших дискуссиях с Россией о перспективе дальнейших отношений будем напоминать об этом».

В-третьих, в случае победы оппозиция будет делать ставку на то, что Турция — свободная страна, в которую можно привлечь большие инвестиции. «Независимость судов, свобода СМИ и свобода выражения мнений — всё это должно вернуться», — заявил Кылычдароглу.

В-четвертых, в зависимости от результатов выборов, может быть решена судьба нескольких военных операций. Под руководством Эрдогана в Турции был начат военный конфликт в северо-восточной Сирии и Рожаве. Также сейчас страна поддерживает оружием и спонсирует оккупацию Арцаха — исторической области Армении — азербайджанской армией.

И, наконец, выборы могут повлиять на жизни россиян. Смена президента на оппозиционного кандидата, вероятно, послужит толчком для сокращения экспорта товаров в Россию — сейчас для поставок туда многие компании используют турецких посредников. Также народ Турции уже не раз выступал за запрет продажи недвижимости иностранцам, и Кылычдароглу может это поддержать.