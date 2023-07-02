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Сергей_Рязанов
Общество

Актуальные новости визовой политики за прошедшую неделю: от Катара до Вьетнама

Этот обзор включает изменения в визовом режиме, авиасообщении и валютных курсах во всем мире за последнюю. Узнайте о новых возможностях путешествия, обязательной биометрии для получения визы в Китае, упрощении трудовой миграции в Германию и других значительных изменениях.
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  1. Россия расширит авиасообщения с Катаром. Скоро можно будет летать не только в Доху.

  2. Курс турецкой лиры упал до минимального показателя. Теперь 1$ равен 24 лирам.

  3. Туристические группы между Китаем и Россией могут посещать страны в безвизовом режиме на протяжении 15 дней.

  4. Морские круизы в Египет хотят запустить в ноябре.

  5. Латвия прекращает выдачу всех типов виз гражданам России.

  6. Посольство Китая вводит с 17 июля обязательную сдачу биометрии при получении виз.

  7. Венесуэла официально начала принимать карты МИР.

  8. С 15 августа во Вьетнаме можно пребывать 45 дней без виз.

  9. На Шри-Ланке облегчили систему штрафов за просрочку визы. Теперь нужно заплатить лишь визовый сбор, либо штраф от $250 до $400.

  10. Германия упростила порядок требований к трудовым мигрантам. Отныне, работу можно искать и по туристической визе.

  11. Эстония продолжает выдавать визы россиянам только гуманитарные и семейные.

Сергей_Рязанов

Сергей_Рязанов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Сергей_Рязанов
    Сергей_Рязанов
    Общество

    Актуальные новости визовой политики за прошедшую неделю: от Катара до Вьетнама

    Этот обзор включает изменения в визовом режиме, авиасообщении и валютных курсах во всем мире за последнюю. Узнайте о новых возможностях путешествия, обязательной биометрии для получения визы в Китае, упрощении трудовой миграции в Германию и других значительных изменениях.

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