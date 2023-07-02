Актуальные новости визовой политики за прошедшую неделю: от Катара до Вьетнама

Россия расширит авиасообщения с Катаром. Скоро можно будет летать не только в Доху.

Курс турецкой лиры упал до минимального показателя. Теперь 1$ равен 24 лирам.

Туристические группы между Китаем и Россией могут посещать страны в безвизовом режиме на протяжении 15 дней.

Морские круизы в Египет хотят запустить в ноябре.

Латвия прекращает выдачу всех типов виз гражданам России.

Посольство Китая вводит с 17 июля обязательную сдачу биометрии при получении виз.

Венесуэла официально начала принимать карты МИР.

С 15 августа во Вьетнаме можно пребывать 45 дней без виз.

На Шри-Ланке облегчили систему штрафов за просрочку визы. Теперь нужно заплатить лишь визовый сбор, либо штраф от $250 до $400.

Германия упростила порядок требований к трудовым мигрантам. Отныне, работу можно искать и по туристической визе.