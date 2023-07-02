Россия расширит авиасообщения с Катаром. Скоро можно будет летать не только в Доху.
Курс турецкой лиры упал до минимального показателя. Теперь 1$ равен 24 лирам.
Туристические группы между Китаем и Россией могут посещать страны в безвизовом режиме на протяжении 15 дней.
Морские круизы в Египет хотят запустить в ноябре.
Латвия прекращает выдачу всех типов виз гражданам России.
Посольство Китая вводит с 17 июля обязательную сдачу биометрии при получении виз.
Венесуэла официально начала принимать карты МИР.
С 15 августа во Вьетнаме можно пребывать 45 дней без виз.
На Шри-Ланке облегчили систему штрафов за просрочку визы. Теперь нужно заплатить лишь визовый сбор, либо штраф от $250 до $400.
Германия упростила порядок требований к трудовым мигрантам. Отныне, работу можно искать и по туристической визе.
Эстония продолжает выдавать визы россиянам только гуманитарные и семейные.
Актуальные новости визовой политики за прошедшую неделю: от Катара до Вьетнама
Сергей_Рязанов
Бухгалтер
Комментарии