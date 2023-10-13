Давайте точно разберемся с информацией про инфляцию

Немного о 6%-ой инфляции в России:
Цены на зимние шины за год выросли на 60%
Цены на верхнюю одежду за год выросли на 25-30%.
Цены на такси выросли на 44% за год.
Цены на мясо выросли на 20%.
Цены на рыбу выросли на 18-20%. Но в ближайшее время есть риск роста цен ещё на 30%. Причина — в резком увеличении налогов и сборов с промысловых рыбаков.
Цены на смартфоны выросли на 32% за год.
Цены на фрукты, ягоды и овощи выросли почти на 30% за год.
Кроме того, как сообщает Кабмин, обязательная продажа экспортёрами валютной выручки начнётся с понедельника 16 октября.
Часть экспортеров теперь должны возвращать не менее 80% валютной выручки в Россию, а продавать на внутреннем рынке 90% от нее.
С понедельника посмотрим на реальную «держалку» рубля.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Ставлю на то, что курс доллара в понедельник упадет на 2 рубля, в среду вырастит на 6