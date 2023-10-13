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Сергей_Рязанов
Экономика России

Давайте точно разберемся с информацией про инфляцию

6% инфляции? Наверное, только на бумажных самолётиках! Зимние шины подорожали на 60%, а фрукты стали стоить как золотые яблоки.
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Немного о 6%-ой инфляции в России:

  • Цены на зимние шины за год выросли на 60%

  • Цены на верхнюю одежду за год выросли на 25-30%.

  • Цены на такси выросли на 44% за год.

  • Цены на мясо выросли на 20%.

  • Цены на рыбу выросли на 18-20%. Но в ближайшее время есть риск роста цен ещё на 30%. Причина — в резком увеличении налогов и сборов с промысловых рыбаков.

  • Цены на смартфоны выросли на 32% за год.

  • Цены на фрукты, ягоды и овощи выросли почти на 30% за год.

Кроме того, как сообщает Кабмин, обязательная продажа экспортёрами валютной выручки начнётся с понедельника 16 октября.

Часть экспортеров теперь должны возвращать не менее 80% валютной выручки в Россию, а продавать на внутреннем рынке 90% от нее.

С понедельника посмотрим на реальную «держалку» рубля.

Сергей_Рязанов

Сергей_Рязанов

Бухгалтер

13 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Ставлю на то, что курс доллара в понедельник упадет на 2 рубля, в среду вырастит на 6

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Сергей_Рязанов
Экономика России

Давайте точно разберемся с информацией про инфляцию

6% инфляции? Наверное, только на бумажных самолётиках! Зимние шины подорожали на 60%, а фрукты стали стоить как золотые яблоки.

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