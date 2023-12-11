ТОП наиболее популярных AI сервисов в мире

Отличный обзор наиболее популярных AI сервисов в мире по объему трафика

1-е место очевидно за OpenAI.com, 3-е - Google Bard, но вот остальное довольно неожиданно:

2) Character.ai - создай своего чат-бота (промптом или с текстовыми материалами дополнительными) и выложи или пообщайся с чужими. Много всяких выдуманных персонажей из игр и знаменитостей. 450М+ пользователей!

4) JanitorAI – то же самое, но с темами 18+

5) Perplexity AI - заточенный под образовательные цели ChatGPT

6) Сivitai - хранилище опенсорсных генеративок для изображений. Реально очень просто попробовать что-то новое прям в вебе, не таская себе на комп или в облако

7) Leonardo AI - набор оптимизированных для художников инструментов генерации изображений

8) ElevenLabs - генерация голоса, клонирование голоса, text-to-speech, перевод видео с синхронизацией движения губ

9) Capcut - и до этого популярный простой видеоредактор, который стал еще более простым и популярным с AI инструментами внутри

10) Cutout.pro - взяли самые популярные проблемы дизайнеров (вырезать фон, убрать ненужный объект, вырезать нужное) и сделали постой и понятный продукт. 14 миллионов пользователей.