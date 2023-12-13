Как получить загранпаспорт за границей? 5 шагов

Потеря загранпаспорта за границей может вызвать кучу проблем и денежных потерь. Не все консульства согласны принять заявление на новый паспорт без старого документа, а если процесс оформления займет больше двух недель, для получения паспорта вам придется вернуться в Россию.

В противом случае вы рискуете столкнуться с депортацией из-за отсутствия документов. К счастью, граждане РФ могут иметь одновременно два заграничных паспорта, и лучше позаботиться об оформлении второго уже сегодня. Вот краткий гайд, как оформить загранпаспорт за границей.

1. Найдите российское консульство в вашей стране

Для оформления загранпаспорта вам нужно записаться на прием в консульство по телефону или на сайте. Если дозвониться не получается, то нужно прийти в консульство лично, уточнив перед этим график работы. На сайте МИД России есть интерактивная карта, которая показывает, в каких странах находятся российские посольства и консульства. Еще контакты представительств опубликованы на Консульском информационном портале.

2. Заполните заявление

После записи заполните заявление на сайте Консульского департамента МИД или на Портале оформления загранпаспортов нового поколения Консульского департамента МИД.

Инструкция по заполнению заявления.

3. Соберите пакет документов:

Заполненное заявление. Внутренний паспорт РФ. Старый загранпаспорт при наличии, копии обоих документов. Документ о смене фамилии или имени. Две цветные фотографии 3,5 × 4,5 см. Чек об уплате консульского сбора. Документы, подтверждающие легальность вашего нахождения за границей, с переводом и апостилем. Например, теудат-зеут в Израиле. Заявление о пересылке документов почтой RTF, 45 КБ

4. Подайте документы

Придите в консульство чтобы предоставить оригиналы документов, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев — если выбрали паспорт нового образца. Помните, что все иностранные документы при подаче должны переведены на русский язык и заверены в консульском отделе Посольства или нотариусом на территории Российской Федерации.

5. Дождитесь получения

Средний срок ожидания — 3 месяца. Если у вас нет старого загранпаспорта или он уже истек, консульство проверяет подлинность вашего гражданства, это потребует больше времени.

Сколько стоит оформление загранпаспорта?

Во всех странах цены на оформление загранпаспорта отличаются, поэтому узнавайте точную сумму на сайте консульства вашей страны в разделе «Услуги». В среднем паспорт на 10 лет стоит около $70-$100.