Налоговый режим для лиц, не имеющих британского домицилия (non-dom), долгое время был одной из привлекательных особенностей британской налоговой системы для иностранных граждан. Этот режим позволял не облагать cвои иностранные доходы и прирост капитала налогом в Великобритании, если эти доходы не перечисляются в Великобританию (так называемый remittance basis режим).
С 6 апреля 2025 года текущий специальный режим non-dom будет отменен. Так, по общему режиму налогообложения, налоговые резиденты Великобритании будут облагаться налогом в Великобритании на свои доходы и прибыль по всему миру.
Для тех, кто только собирается переезжать в Великобританию, вводится новый специальный статус Foreign Income & Gains regime (FIG) на первые четыре года проживания, в течение которых они будут освобождены от налогообложения в Великобритании всех иностранных доходов и прироста капитала. В этот период они смогут переводить такие средства в Великобританию без дополнительных подоходного налога или налога на прирост капитала.
Будет введено два переходных льготных положения для физических лиц: один, предоставляющий форму пересчета стоимости для иностранных активов, и другой, позволяющий переводить иностранные доходы и прирост капитала за предыдущие годы по более выгодной ставке.
Действие старого режима
В соответствии с положениями специального режима non-dom иностранные доходы облагались налогом только в случае перечисления в Великобританию. Это правило продолжит действовать. Так, любой иностранный доход и прибыль, возникшие до 6 апреля 2025 года, когда физическое лицо облагалось налогом на основе remittance basis режима, будут облагаться налогом в случае перечисления в Великобританию в соответствии с текущими правилами (если налогоплательщик не выберет налогообложения по правилам Temporary Repatriation Facility, см ниже). Это относится и к доходам тех лиц, которые имеют право на новый режим налогообложения.
Кто имеет право на применение нового 4х-летнего FIG-режима?
Налоговые резиденты Великобритании в первые 4 года налогового резидентства, при условии, что они не являлись налоговыми резидентами Великобритании ни в одном из 10 предыдущих налоговых периодов, предшествовавших их прибытию. Те, кто соответствует этим критериям и впервые стал налоговым резидентом Великобритании в 2022/23, 2023/24 или 2024/25 налоговом году, так что по состоянию на 6 апреля 2025 года они будут проживать в Великобритании менее 4 налоговых лет, смогут воспользоваться режимом 4-летнего FIG в течение оставшихся из 4х лет их налогового резидентства в Великобритании.
Суть нового FIG-режима
Переезжающие в Великобританию в течение первых четырех лет проживания в Великобритании будут освобождены от уплаты британского налога на большинство иностранных доходов и прибыль и смогут ввозить указанные средства в Великобританию без дополнительного подоходного налога или налога на прирост капитала. Возможно по желанию заявить освобождение либо только для доходов, либо только для прироста капитала, а также указать, что оно применяется только к отдельным источникам иностранного дохода или прироста капитала, но не ко всем. Это может быть полезно, если, например, налогоплательщику выгоднее применить положения СОИДН к некоторым доходам. Любая форма заявления этого статуса приведет к утрате права на Налоговый вычет по подоходному налогу и Ежегодного освобождения от налога на прирост капитала. После истечения этого срока новые резиденты будут обязаны платить налог на мировой доход. Таким образом, FIG-режим предоставляет временные налоговые льготы новым резидентам. На доходы, полученные до принятия изменений (до 6 апреля 2025 года), к которым были применимы правила remittance basis, освобождение FIG-режима не распространяется, и при ввозе в Великобританию они будут облагаться налогом.
Последствия для лиц, не отвечающих критериям для использования нового FIG-режима
Переходные правила Temporary Repatriation Facility
Для лиц, ранее использовавших remittance basis режим, будет доступен «механизм временной репатриации» (Temporary Repatriation Facility). При ввозе в Великобританию иностранных доходов и прибыли, возникших до 6 апреля 2025 года, налог будет уплачиваться по сниженной ставке (в том числе налог на нераспределенные иностранные доходы и прибыль, хранящиеся в трастовых структурах). Временный механизм репатриации будет доступен в течение ограниченного периода в 3 налоговых года после ввода изменений (2025/26, 2026/27 и 2027/28 периоды). Ставка составит 12% в первые 2 налоговые периода и 15% в последний налоговый период действия механизма. Использование правил Temporary Repatriation Facility необязательно, налогоплательщики могут уплачивать налоги при переводе средств в Великобританию по существующим правилам. Например, при использовании Temporary Repatriation Facility не производится зачет уже уплаченных иностранных налогов (поэтому в некоторых случаях физическим лицам будет выгоднее переводить средства по существующим правилам).
Переоценка стоимости активов
В целях расчёта налога на прирост капитала по общему правилу будет учитываться и реализация активов за пределами Великобритании. Для таких лиц предусмотрена возможность переоценки стоимости их активов, которые будут реализованы с 6 апреля 2025 года и далее, до их рыночной стоимости по состоянию на 5 апреля 2017 года.
Трасты
Защита от налогообложения иностранных доходов и прибыли в трастовых структурах с участием учредителя больше не будет доступна для лиц, не имеющих британского домицилия (и не подпадающих под новый 4-летний FIG-режим).
Иностранный трудовой доход
Те, кто имеет право на 4-летний режим FIG, также будут иметь право на модифицированную версию существующего режима Overseas Workday Relief (OWR). Overseas Workday Relief - это налоговая льгота, которая позволяла избежать уплаты в Великобритании налога на доходы от работы заграницей, если эти доходы не ввозились в Великобританию.
Нет, это не весь текст. В исходном документе гораздо больше информации, и я обработал лишь его часть. Давайте я продолжу разбивку оставшегося текста на абзацы в соответствии с вашим запросом.
С отменой remittance basis режима больше нет необходимости хранить часть трудового дохода в оффшорной зоне, чтобы воспользоваться льготой, ей можно воспользоваться также при ввозе средств в Великобританию. Начиная с 6 апреля 2025 года, будет установлен финансовый лимит на льготную сумму иностранного трудового дохода, которую можно освободить от налогообложения. Это будет наименьшая из двух величин: 300 000 фунтов стерлингов или 30 % от общего трудового дохода физического лица.
В соответствии с действующим режимом Overseas Workday Relief может быть заявлен только в течение максимум 3 налоговых лет, но чтобы соответствовать 4-летнему режиму FIG, теперь он может быть заявлен в течение 4 лет. Для лиц, которые не имеют права на 4-летний режим FIG, в отношении доходов от работы заграницей, возникших после 6 апреля 2025 года, могут применяться правила Temporary Repatriation Facility. При перечислении в Великобританию указанных доходов, возникших до 6 апреля 2025 года, налог будет уплачиваться в соответствии с текущими правилами.
Налог на наследство
Действующая система налога на наследство, основанная на домициле, будет заменена новой системой, основанной на резидентстве. Физическое лицо подпадает под действие налога на наследство в отношении своих общемировых активов, если оно является «долгосрочным резидентом», то есть проживало в Великобритании не менее 10 из последних 20 налоговых лет.
Если физическое лицо становится нерезидентом Великобритании и не возвращается в Великобританию до наступления налогового события, влекущего возникновение налога на наследство, к нему может всё ещё применяться налог на наследство в отношении его общемировых активов в течение еще 3-10 лет, в зависимости от того, как долго он проживал в Великобритании до того, как уехать и утратить статус налогового резидента. Например, для лица, прожившего в Великобритании от 10 до 13 лет, срок действия налога на наследство после переезда из Великобритании составит 3 года.
Переходные положения для non-dom
Лица, которые:
не имели домицилия в Великобритании по обычному праву на 30 октября 2024 года;
перестали или перестанут быть налоговыми резидентами Великобритании к 2025/26 налоговому году и больше не станут налоговыми резидентами Великобритании,
либо не будут считаться Долгосрочными Резидентами вообще, либо будут иметь максимальный "хвост" из трех налоговых лет.
Налог на дарение
С 6 апреля 2025 года вопрос о том, подпадает ли дарение иностранного актива под действие правила семи лет для налога на наследство (IHT), согласно которому налог может быть начислен, если даритель умирает в течение семи лет после его совершения, будет зависеть от того, является ли даритель Долгосрочным Резидентом на момент дарения.
Иными словами:
Если лицо передает в дар иностранный актив, когда оно не является Долгосрочным Резидентом, то дарение не подпадает под действие налога на наследство, независимо от того, станет ли это лицо Долгосрочным Резидентом в будущем.
Если лицо передает в дар иностранный актив, будучи Долгосрочным Резидентом, то дарение подпадает под действие налога на наследство (т.е. подпадает под правило семи лет), даже если это лицо прекратит быть Долгосрочным Резидентом до своей смерти.
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