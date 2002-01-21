Реформа налогообложения лиц, не проживающих в Великобритании (non-UK domiciled)

Налоговый режим для лиц, не имеющих британского домицилия (non-dom), долгое время был одной из привлекательных особенностей британской налоговой системы для иностранных граждан. Этот режим позволял не облагать cвои иностранные доходы и прирост капитала налогом в Великобритании, если эти доходы не перечисляются в Великобританию (так называемый remittance basis режим).

С 6 апреля 2025 года текущий специальный режим non-dom будет отменен. Так, по общему режиму налогообложения, налоговые резиденты Великобритании будут облагаться налогом в Великобритании на свои доходы и прибыль по всему миру.

Для тех, кто только собирается переезжать в Великобританию, вводится новый специальный статус Foreign Income & Gains regime (FIG) на первые четыре года проживания, в течение которых они будут освобождены от налогообложения в Великобритании всех иностранных доходов и прироста капитала. В этот период они смогут переводить такие средства в Великобританию без дополнительных подоходного налога или налога на прирост капитала.

Будет введено два переходных льготных положения для физических лиц: один, предоставляющий форму пересчета стоимости для иностранных активов, и другой, позволяющий переводить иностранные доходы и прирост капитала за предыдущие годы по более выгодной ставке.