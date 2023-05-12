Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип SnakE
SnakE

Российские симки требуют интеграции

Коммерсант опубликовал статью про планы «Микрона» по производству чипов для российских сим-карт с отечественной криптографией. На днях в Минцифры прошло совещание на эту тему.
11

Постулируется, что переход на российские сим-карты нужен, чтобы «исключить риски проблем со связью на фоне зависимости от иностранных продуктов», а также развивать собственное производство.

Российские сим-карты стали ближе на «Микрон»

Завод займется выпуском чипов

www.kommersant.ru

🤔 Решение разработал Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева (ИТМиВТ). В 2019 году были созданы программно-аппаратный модуль, обеспечивающий защиту хранящихся в нем криптографических ключей, а также сами сим-карты. Между тем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты с сомнением относятся к проекту, уточняя, что проблемы возникнут при интеграции симок с существующей сетевой архитектурой.

🗣 Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к главному конструктору Центра беспроводных технологий Сколтеха Серафиму Новичкову, знакомому с этим решением. И вот что он нам ответил.

✔ Как работает алгоритм. Когда телефон подключается к сети, со стороны ядра поступает запрос на аутентификацию, содержащий случайное число. Этот запрос обрабатывается сим-картой с использованием зашитого в нее приватного ключа. Потом полученный результат отправляется обратно в ядро, которое сравнивает его с собственными вычислениями. Если значения совпадают, аутентификация считается пройденной, после чего начинается настройка алгоритмов шифрования трафика.

Обычно в сетях мобильной связи используется два алгоритма аутентификации и выработки ключей – Milenage и XOR, которые поддерживаются специальным модулем в составе ядра сети и сим-картой. Насколько я знаю, Milenage в российском решении заменен на отечественный алгоритм, выпущенный в 2018 году.

✔ Про интеграцию. В целом, это вполне рабочее решение. Однако, необходимо обеспечить интеграцию модуля HSM Auc и коммерческого ядра сети (Core). При отсутствии технической поддержки со стороны поставщиков ядра сделать это не так просто, хотя и реально, так как интерфейсы для интеграции с такими модулями в Evolved Packet Core (EPC, ядро сети LTE) и 5G Core предусмотрены стандартами 3GPP.

В базовых станциях ничего не меняется – необходимо перенастроить только ядро (дооснастить его специальным модулем). Это можно сделать самостоятельно. Главное, чтобы интерфейсы поддерживались вендором соответствующего ядра. Надо отметить, что в России есть свои поставщики ядра сети, с которыми уже была проведена первичная интеграция.

✔ Итог. В общем, с технической точки зрения минусов быть не должно, сим-карта – это не центральный процессор, тут не нужны дорогие нанометры и большая производительность. Если будет надежно работать и выполнять базовые функции – отлично, еще один микроэлектронный компонент мобильной сети станет российским.

Мнение «SnakE» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

11
SnakE

SnakE

11 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип mizeri
    mizeri
    Реклама

    Дизайн — это не математика, почему Конан Дойл не любил Шерлока Холмса, Лёня Голубков и домик в деревне: интервью с кандидатом наук, который 30 лет занимается рекламой

    Побеседовала с очень интересным человеком — Алексеем Ивановым, который сам себя называем троеженцем и создает запоминающиеся рекламные слоганы (уверена, вы их сразу вспомните).

    Дизайн — это не математика, почему Конан Дойл не любил Шерлока Холмса, Лёня Голубков и домик в деревне: интервью с кандидатом наук, который 30 лет занимается рекламой
    31
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Инвестиции

    Разумный инвестор — Бенджамин Грэм. 10 полезных советов от американского экономиста и профессионального инвестора

    Стоимостное инвестирование. Рассмотрим 10 советов Бенджамина Грэма разумным инвесторам.

    25
    Логотип Александр42
    Александр42
    Охрана труда

    Пожарная безопасность: требования к обеспечению эвакуации людей. Или что важно сделать в первую очередь?

    Это вторая публикация, связанная с пожарной безопасностью, в ней мы рассказываем о требованиях, которые обязаны обеспечивать все предприятия. Их соблюдение значительно снижают риски не только негативного исхода проверок, но и буквально помогают спасти жизни и здоровье людей в чрезвычайных ситуациях.

    Пожарная безопасность: требования к обеспечению эвакуации людей. Или что важно сделать в первую очередь?
    36
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Налоговые схемы

    Как увидеть в отчетности о чем «шепчутся» главбух и гендир

    Просто взяли публичную отчетность одной известной непубличной ювелирной компании и сразу же нашли там налоговые схемы. А Ваши налоговые схемы видны в Вашей отчетности?

    82
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Ведение бизнеса

    Организационно-правовые формы бизнеса. Какая выгоднее: ООО, ИП или самозанятость

    Организационно-правовые формы бизнеса: какая выгоднее, ООО, ИП или самозанятость? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить ОПФ, рассмотреть их преимущества и недостатки. Но и этого мало, ведь каждый предприниматель преследует свои цели, отличаются направления деятельности и масштабы бизнеса.

    Организационно-правовые формы бизнеса. Какая выгоднее: ООО, ИП или самозанятость
    61
    Логотип lubezniy
    lubezniy
    Электронные подписи

    Продление КЭП личным визитом в налоговую. Рассказ от первого лица

    Информация для тех, кто по какой-то причине не успел продлить КЭП удалённо и не знает, что теперь делать. Может быть полезно и для тех, кто впервые получает КЭП в ИФНС или по какой-то причине меняет КЭП не удалённо.

    Продление КЭП личным визитом в налоговую. Рассказ от первого лица
    2
    171
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Налоговые проверки

    Дополнительные мероприятия налогового контроля

    Иногда складывается ситуация, когда ИФНС пришла к вам с проверкой, провела ее — но для того, чтобы вынести решение о привлечении к ответственности собранной информации не хватило. Или налогоплательщик с возражениями представил сведения, которые нужно проверить. В этом случае налоговики проводят дополнительные мероприятия налогового контроля.

    Дополнительные мероприятия налогового контроля
    50
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Информация об отказе от упрощенного гражданства Сербии для Россиян может быть ложной. Следите за официальными новостями

    Дезинформация множится, как снежный ком. Telegram-каналы: новостные и о релокации — клонируют сообщения с формулировкой «Сербия отложила планы по упрощению процедуры получения гражданства иностранцам после того, как Евросоюз пригрозил…» Доверяйте только официальным источникам.

    27
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Отпуска

    За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать

    Любой сотрудник может взять отгул! Главное, сделать это заблаговременно — у разных компаний на этот счёт свои правила. В каких случаях работодатель не сможет отказать в дополнительно отдыхе, читайте в этой статье.

    За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать
    118
    Читать еще