Итальянская стартап-виза. Как получить и что изменилось в 2023 году

Этот пост актуален тем, кто собирается в Италию, но и в целом для кругозора может быть полезно — как работают иммиграционные программы, в частности в ЕС.

1️⃣ С тех пор, как мы получали этот внж в 2018-ом на бумаге не изменилось ничего — в законах, правилах, гайде и насайте Italia Startup Visa. Но на практике по-другому вообще все! Если тогда документы процессили очень быстро, то сейчас процедура ощущается как итальянская забастовка — странные требования по фин. гарантиям, неочевидные дозапросы документов и тд.

Мое предположение: сейчас заявок стало намного больше, и у итальянцев появился выбор — нет необходимости брать всех подряд, чтобы выполнить свои KPIs. Ну и итальянская иммиграционная бюрократия еще не до конца оправилась после ковидного коллапса — мы с ним столкнулись сами в 2020-ом, и все было очень плохо.

2️⃣ Первый затык, с которым столкнулись почти все — сложные кастомные требования к банковским выпискам, которые банки почти никогда не готовы давать. Через этот фильтр за два месяца прошло совсем мало подающих. В основном те, кто не бросил процесс после первых дозапросов (большинство — бросили).

Вишенки на торте — временами неработающая почта комитета ISV, повторные дозапросы одного и того же, неясные отсылки к гайду и др.

3️⃣ Следующий фильтр — оценка стартапа. Здесь все должно быть намного проще - специалисты ISV смотрят бизнес план, команду, идеи, стадию на предмет стартап-перспектив. Знаю о нескольких недавних отказах из-за недостаточной инновационности и ни одного аппрува. Но уверен, что аппрувы вот-вот пойдут — просто отказы выпустить намного проще.

4️⃣ Одной из фундаментальных причин ужесточения требований к стартапам может быть плохие результаты «первой пятилетки» ISV — из нескольких сотен стартапов число успешно работающих стремится к нулю. Такие метрики вряд ли радуют инициаторов программы. Но это может объяснять отказы на втором этапе, но не нелепые дозапросы о выписках на первом.

5️⃣ Многим кажется, что мурыжат только обладателей РФ паспортов, но ровно такие же проблемы и у граждан других, даже далеких стран.

6️⃣ Часто спрашивали про квоты на итальянские внж такого типа. Я ничего не нашел и ничего не знаю про то, как они считаются и когда должны закончиться.

Если кто-то обладает информацией — пишите пожалуйста в комментариях или напрямую мне. И не только про квоты — пишите в комментариях все полезное, что знаете по текущему состоянию заявок в ISV (но пожалуйста не слухи из чатиков!)

Еще раз хочу отметить, что в требованиях, законах, комментариях комитета ISV — за пять лет не изменилось вообще ничего. С тех пор даже сайт не обновляли! Но на практике процедура стала совсем другой. Это всем нам урок, что во многих, особенно южных странах, «закон, что дышло…» Практика применения решает!

И урок, что полезно иметь планы B, C, D! Знаю несколько кейсов, когда за время переписок с ISV люди успевали получить внж других стран.

При всей неопределенности по итальянскому стартап-внж, я все равно считаю Италию одной из лучших в мире страной для жизни, хотя бы на несколько лет! И те, кто считает так же, обязательно должны подавать на этот внж и не сдаваться.

Люблю 🇮🇹 Италию!