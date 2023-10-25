Надо сказать, конечно, пару слов про вчерашнюю презентацию от OpenAI

Разработчики самой передовой модели искусственного интеллекта рассказали, что ЧатГПТ теперь может:
понимать голосовые команды,
кодить с голоса,
понимать картинки и давать на них фидбэк,
переводить текст в голос.
А ещё ЧатГПТ можно тонко настраивать под свои бизнес-задачи (делать fine-tuning) и это стало в три раза дешевле.
Что это значит для современных медиа
Через некоторое время любое мало-мальски продвинутое приложение будет понимать текст, голос, видео, картинки и сможет с этим что-то делать.
🫵 Если этого не будут делать медиа, они окажутся в проигрыше.
Генерация контента станет дешевой как никогда. Причем на крепком среднем экспертном уровне, до которого — не обижайтесь, но — никак не дорастут многие и многие издания.
🫵 Если медиа не научатся дёшево генерировать полезный контент, они окажутся в проигрыше.
Думаю, что интерфейсы, путь пользователя и задачи, с которыми читатель приходит в медиа, в среднесрочной перспективе изменятся чуть больше, чем полностью.
Время ещё есть, но прямо сейчас надо думать, как взаимодействовать, удерживать и возвращать читателя в новом AI-пространстве.
🫵 Если этого не сделать, медиа окажутся… ну, вы поняли.
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