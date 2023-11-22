О чем думал совет директоров OpenAI

Однако: Согласно человеку, знакомому с мнениями совета, их решение было на самом деле более личным: они начали сомневаться в том, что могут доверять Альтману.

Подробности: Согласно этому источнику:

Не было какого-то одного инцидента, который привел к отстранению Альтмана, но скорее растущее убеждение большинства членов совета в том, что они не могут доверять тому, что Альтман им говорит.

Хотя недавно не было какого-то значительного прорыва в способностях ИИ, который спровоцировал это решение, совет считает своей основной задачей безопасное развитие все более способной технологии и чувствует, что не может выполнить эту миссию, если не может доверять тому, что Альтман им сообщает.

Совет ожидал внешней кампании против этого решения, но не предполагал, что сотрудники выскажутся почти единогласно против.

Интрига:

Эти объяснения совпадают с заявлением, которое совет выпустил, когда уволил Альтмана в прошлую пятницу.

Утечка внутреннего меморандума в субботу также заявила, что увольнение Альтмана не было результатом "недобросовестных действий или чего-то, связанного с нашей финансовой, бизнес-практикой, безопасностью или практикой в области конфиденциальности/безопасности", а скорее "сбоем в коммуникациях между Сэмом Альтманом и советом".

Однако многие наблюдатели предположили, что должна быть более важная причина для увольнения генерального директора компании, которая является двигателем одной из самых значительных волн технологических преобразований в отрасли за последние годы.

"Уход г-на Альтмана последовал за тщательным процессом рассмотрения со стороны совета, который пришел к выводу, что он не всегда был искренен в своих сообщениях совету, мешая его способности выполнять свои обязанности", - откровенно заявил совет в своем заявлении. "Совет больше не имеет уверенности в его способности продолжать руководить OpenAI."

В корпоративном мире уходящим руководителям обычно дают хотя бы слабую похвалу, молчание или эвфемистические объяснения типа "проведение больше времени с семьей".

Выводы: Совет столкнулся с широким осуждением, особенно со стороны инвесторов и венчурных капиталистов, как за свое решение, так и за то, как оно было обработано.

Основатель Y Combinator Пол Грэм назвал его членов "неуправляемыми детьми".

Перевод текста "What OpenAI's board was thinking" автора Ины Фрид, издание Axios.