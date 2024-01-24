BMW наняла гуманоидных роботов для сборки автомобилей

Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами удивительной новостью из мира автопромышленности и робототехники. Представляете, BMW наняла гуманоидных роботов! Да-да, вы не ослышались.

На заводах компании в Спартанбурге (Южная Каролина) начнут работать настоящие роботы-гуманоиды от калифорнийской компании Figure.

Эти роботы – настоящие чудо техники. Они двигаются на двух ногах, имеют пятипалые руки и могут самостоятельно заряжаться. По размерам они похожи на обычных людей: рост около 168 см и вес около 59 кг. Всё это звучит как сюжет научно-фантастического фильма, не правда ли?

Но не все так просто. Внедрение гуманоидов на производство – это большой шаг вперёд, но и большой вопрос для рынка труда. Роботы давно используются на автозаводах, но гуманоиды – это совсем другой уровень. Они могут перемещаться по производственным площадям и выполнять более сложные задачи, чем их предшественники.

Роботы Figure стоят на посту на фабрике Figure. Фото предоставлено компанией Figure.

Компания Figure, создавшая этих роботов, говорит, что их технологии позволяют роботам делать практически всё, что умеет человек. От этого многим работникам автозаводов, наверное, становится не по себе. Роберт Энгельхорн из BMW утверждает, что роботы помогут увеличить эффективность и дадут возможность сосредоточиться на более важных аспектах производства. Но какова цена этого прогресса?

С одной стороны, автоматизация помогает справиться с растущими затратами на рабочую силу и увеличивает производительность. С другой стороны, это может привести к уменьшению количества рабочих мест для людей. К тому же, всегда есть вопросы о безопасности и надёжности роботов по сравнению с человеческими работниками.

Гуманоидные роботы – это не новость в мире технологий. Уже сейчас они тестируются на складах, и в ближайшем будущем их планируют использовать в больницах и домах престарелых.

Так что, друзья, кажется, мы стоим на пороге новой эры в производстве. Гуманоидные роботы могут кардинально изменить не только автомобильную промышленность, но и многие другие сферы. Вопрос только в том, готовы ли мы к таким переменам? И что будет с рабочими местами для обычных людей? Время покажет.



Если отвлечься: Создание гуманоидных роботов, которые могут ходить и использовать свои руки, невероятно сложно — отсюда и небольшое количество компаний, успешно работающих в этой области. Agility Robotics производит робота под названием Digit, который испытывает Amazon, перенося контейнеры на складе. (Agility готовится открыть фабрику по производству роботов под названием RoboFab.)

Компания Apptronik выпустила нового робота по имени Apollo, который начинает работать на складе. Она также сотрудничает с NASA по коммерциализации гуманоидных роботов.

Другие участники включают Optimus от Tesla (который недавно сложил рубашку, вызвав насмешки у наблюдателей) и Atlas от Boston Dynamics, который занимается паркуром.

А как вы считаете, это прогресс или угроза? Пишите в коммент