Всероссийский налоговый форум. Что было интересного

Побывала на форуме и поучаствовала в пленарном заседании.
Основные предложения которые предложено рассмотреть:
Предлагается отменить уплату НДС с авансов.
Внести изменения в п. 3.1. ст.100 НК, указав , что к акту налоговой проверки прилагаются все документы, подтверждающие проведение и полученные в ходе проведения мероприятий,так же закрепить, что материалы,поступившие в электронном виде,прилагаются к акту проверки в виде записей на электронном носители.
Внести дополнения в ст.94 НК, что изъятые налоговом органом у налогоплательщика документы подлежат возврату налогоплательщику не позднее 15 рабочих дней после завершения налоговой проверки.
Формирование позиции ФНС о запрете проведения контрольных мероприятий, не указанных в нормах НК РФ.
Закрепить в статье 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах» презумпцию добросовестности налогоплательщиков, а так же предусмотреть в отдельной статье перечень действий, которые должен осуществить добросовестный налогоплательщик в рамках должной осмотрительности при выборе контрагента, в том числе, исчерпывающий перечень документов, подтверждающих добросовестность контрагента».
Дополнить ст. 36 НК «Полномочия органов внутренних дел, следственных органов п.3: «Решение налогового органа о наличии (отсутствии) в действиях налогоплательщика признаков нарушения законодательства о налогах и сборах»/
Дополнить ст.94 НК положениями о порядке возврата изъятых предметов, закрепить сроки и порядок действий с изъятыми в ходе выемки предметами.
внести изменения в п.1 ст. 93.1 НК: «Истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов страховых взносов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках» и увеличить сроки на предоставление документов в абз. 1п. 5 ст. 93.1 НК с пяти до десяти дней.
Дробления бизнеса и необходимость комплексного реформирования налогового законодательства:
Реформирования УСН , с созданием переходного режима с определением лимита доходов не по лицу, а по группе взаимозависимых лиц, с одновременным повышением лимита и введением прогрессивной шкалы налоговых ставок исходя из официальных размеров микро- и малого бизнеса.
Налоговая амнистия, повышение порогов ставит вопрос о справедливости преследования уже проверенных налогоплательщиков, в отношении которых вынесены, но не исполнены правоприменительные решения о взыскании налоговой задолженности и необходимости избавить налогоплательщиков, выходящих из состояния «налоговой раздробленности», от рисков проверок и доначислений на этом основании за предыдущие периоды.
И достаточно большой пул для КИК.
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