Всероссийский налоговый форум. Что было интересного

Побывала на форуме и поучаствовала в пленарном заседании.

Предлагается отменить уплату НДС с авансов.

Внести изменения в п. 3.1. ст.100 НК, указав , что к акту налоговой проверки прилагаются все документы, подтверждающие проведение и полученные в ходе проведения мероприятий,так же закрепить, что материалы,поступившие в электронном виде,прилагаются к акту проверки в виде записей на электронном носители.

Внести дополнения в ст.94 НК, что изъятые налоговом органом у налогоплательщика документы подлежат возврату налогоплательщику не позднее 15 рабочих дней после завершения налоговой проверки.

Формирование позиции ФНС о запрете проведения контрольных мероприятий, не указанных в нормах НК РФ.

Закрепить в статье 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах» презумпцию добросовестности налогоплательщиков, а так же предусмотреть в отдельной статье перечень действий, которые должен осуществить добросовестный налогоплательщик в рамках должной осмотрительности при выборе контрагента, в том числе, исчерпывающий перечень документов, подтверждающих добросовестность контрагента».

Дополнить ст. 36 НК «Полномочия органов внутренних дел, следственных органов п.3: «Решение налогового органа о наличии (отсутствии) в действиях налогоплательщика признаков нарушения законодательства о налогах и сборах»/

Дополнить ст.94 НК положениями о порядке возврата изъятых предметов, закрепить сроки и порядок действий с изъятыми в ходе выемки предметами.