Внесены изменения в статьи 217 и 251 части второй Налогового кодекса/ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 217 и 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 12 октября 2023 года и одобрен Советом Федерации 25 октября 2023 года. Федеральный закон направлен на освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль организаций доходов, полученных налогоплательщиками при безвозмездной передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности или безвозмездном предоставлении права использования таких результатов, созданных при выполнении государственного или муниципального контракта.

Статья 217 НК дополняется пунктами 94 и 941, который необходимы для освобождения от налогообложения НДФЛ с доходов физических лиц в виде исключительного права на РИД или права использования РИД в случаях, когда такие права могут быть безвозмездно переданы физическому лицу, например, в соответствии с пунктами 7 (предоставление права использования для выполнения государственного контракта по требованию государственного или муниципального заказчика) и 11 статьи 1240.1 ГК (передача исключительного права на РИД, созданный по государственному или муниципальному контракту, в случае невыполнения правообладателем обязанности по его использованию).

Вносятся изменения в пункт 1 статьи 251 НК. Подпункт 51 пункта 1 статьи 251 НК излагается в новой редакции, согласно которой при определении налоговой базы налога на прибыль организаций не учитываются доходы в виде исключительного права на РИД, созданный в ходе реализации государственного или муниципального контракта, или права использования такого результата, которое передано налогоплательщику государственным заказчиком, муниципальным заказчиком по договору

о безвозмездном отчуждении или о безвозмездном предоставлении права использования такого РИД.