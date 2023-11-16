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«Изучаем основы российского гражданского права: Личные фонды в фокусе»

 Передача имущества в такой фонд и из него выводится из-под налогообложения.
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«Изучаем основы российского гражданского права: Личные фонды в фокусе»

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» ввел в российское гражданское право институт личных фондов.

Личный фонд — это некоммерческая организация, с правом заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям Устава и Условиями управления Личным фондом, которую создает гражданин для управления своим имуществом. Условия управления имуществом учредитель выбирает сам, но свои активы передает в фонд на праве собственности.

Личный фонд можно создать на конкретный срок или бессрочно. Только личное имущество одного учредителя можно передать в фонд (ст. 123.20-4 ГК РФ). Наследники учредителя не вправе рассчитывать на имущество, переданное в фонд, после смерти учредителя, потому что имущество перешло в собственность фонда.

Стоимость передаваемого имущества должна быть не менее 100 млн. руб. Стоимость определяется на основании оценки рыночной стоимости имущества.

Получать доход от деятельности Личного фонда могут Выгодоприобретатели, которых назначает учредитель (жена, дети,  и т.д.). Запрещено назначать выгодоприобретателями любые коммерческие организации. Выгодоприобретатель не отвечает по обязательствам личного фонда (равно как и фонд не отвечает по обязательствам выгодоприобретателя). Права выгодоприобретателя нельзя передать или подарить другому лицу, их нельзя получить в наследство. На права выгодоприобретателя нельзя обратить взыскание по другим его обязательствам перед третьими лицами.

Реорганизовать свой личный фонд учредитель может при жизни в форме:

  • слияния;

  • присоединения;

  • разделения;

  • выделения.

Реорганизация личного фонда после смерти запрещена, есть  исключение— если личный фонд преобразовывается в общественно полезный фонд, и в уставе предусмотрена такая возможность.

 Передача имущества в такой фонд и из него выводится из-под налогообложения. То есть не облагаться НДС, налогом на прибыль и НДФЛ.

Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ дополнил НК РФ новой статьей 284.12, которая разрешает личным фондам применять льготную ставку по налогу на прибыль в размере 15%.  Данная ставка может применяться, если за отчетный или налоговый период более 90% в общей сумме составляют доходы, перечисленные в пункте 2 статьи 284.12:

  • дивиденды;

  • доходы, получаемые в результате распределения прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации;

  • процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибыли и конвертируемые облигации;

  • доходы от реализации акций (долей) и (или) уступки прав в иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

  • доходы по операциям с производными финансовыми инструментами;

  • доходы от реализации (в том числе погашения) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

  • доходы от реализации недвижимого имущества;

  • доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, за исключением следующих доходов:

    • от предоставления в аренду или субаренду морских судов, судов смешанного (река - море) плавания или воздушных судов и (или) транспортных средств;

    • от предоставления в аренду или субаренду подземных хранилищ газа и трубопроводов, используемых для транспортировки углеводородов.

Для подтверждения права на льготную ставку налога личный фонд должен вместе с декларацией по налогу на прибыль представить специальный расчет доли доходов. Новые нормы вступили в силу с 31 августа 2023 года.

ФНС разработала и утвердила соответствующую форму сведений о расчете доли доходов личного фонда (КНД 1151164).

Если по итогам налогового периода налогоплательщик не выполняет условие, установленное пунктом 2 настоящей статьи, сумма налога за такой налоговый период подлежит исчислению с применением налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса, и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 287 настоящего Кодекса днем уплаты налога (авансового платежа по налогу).

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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    «Изучаем основы российского гражданского права: Личные фонды в фокусе»

     Передача имущества в такой фонд и из него выводится из-под налогообложения.

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