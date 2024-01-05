IVK.Group
Логотип IVK.Group
IVK.Group
ВЭД

До 30 января организации и ИП должны отчитаться о счетах в зарубежных банках

До 30 января 2024 года организации и ИП обязаны отчитаться о движении денежных средств по счетам в зарубежных банках за 4-й квартал 2023 года.
36 5

С 21.11.2023г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1911 внесены изменения в правила представления резидентами юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами отчетов о движении средств по своим зарубежным счетам.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в составе сведений должны будут указывать информацию о зачисленных на зарубежные счета и списанных с таких счетов денежных средствах, связанных с внешнеторговыми контрактами, поставленными на учет в уполномоченных банках.

Указанная информация детализирована по уникальному номеру контракта, кодам вида валютных операций, а также по форме зачисления денежных средств на зарубежные счета (наличная или безналичная).

Кроме того, в целях снижения количества ошибок, допускаемых при заполнении Отчетов, все резиденты теперь должны указывать суммы операций и остатков по счетам в единицах соответствующих валют (ранее указывалось в тысячах единиц валют).

Новые правила применяются для резидентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начиная с отчетности за 4 квартал 2023 года, а для резидентов - физических лиц - начиная с отчетности за 2023 год.

В целях повышения достоверности данных, отражаемых в Отчетах, территориальным налоговым органам поручается осуществлять обязательную проверку всех представляемых резидентами Отчетов в срок не позднее десяти рабочих дней с даты представления Отчета.

При выявлении нарушений либо ошибок в представленных Отчетах, направлять не позднее пяти рабочих дней с даты выявления таких нарушений или ошибок уведомления резидентам о необходимости представления исправленного (уточненного) отчета в соответствии с Правилами (Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 Об утверждении Правил представления юридическими лицами — резидентами и индивидуальными предпринимателями — резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг)

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

За что ИП оштрафуют в 2024 году

Рассказываем про самые распространенные ошибки, которые можно совершить по незнанию, но получить за них штраф. Незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
850
Отчетность

Что сдаем за 4 квартал (год) 2023 г. Список отчетности для ИП и организаций

Сроки и виды отчетности организаций и ИП, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), УСН, ЕСХН.

160
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

Напряги мозги. Нестандартное задание

Бухгалтер, давай возобновлять мозговую активность. Сегодня необычное задание. Ассоциации...

Напряги мозги. Нестандартное задание
4
47
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий

Причины расторжения договора с самозанятым могут быть разные: решение одной из сторон, некачественное выполнение обязательств или непредвиденные обстоятельства. Разберем, как расторгнуть договор с самозанятым и что нужно при этом учесть.

Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий
61
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Ведение управленческого учета

Базовые инструменты для оценки бизнеса

Чтобы оперативно провести оценку бизнеса достаточно определить ликвидность, рентабельность продаж и оборачиваемость основных товарных групп. Давайте освежим в памяти эти понятия. Тезисно.

Базовые инструменты для оценки бизнеса
16
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 8

Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за декабрь. Восьмой месяц позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 8
34
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как отразить штрафы по договору в 1С на примере Валдберриз?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как отразить «штрафы согласно договора» в 1С (акте поступления услуг Валдберриз). Какие действия, проводки? Спасибо заранее.

14

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера
Уведомление по ЕНП

Какие последствия от неотправленного уведомления по НДФЛ?

Здравствуйте! Очень накосячила. 29 декабря не отправила уведомление по НДФЛ за период с 23.12. по 31.12. Зарплата выплачена 29.12, на ЕНС сумма НДФЛ перечислена в тот же день. Последствия какие? Теперь у нас на ЕНС всё криво ляжет?((( В ЛК зайти пока не могу.

35
Логотип IVK.Group
IVK.Group
ВЭД

До 30 января организации и ИП должны отчитаться о счетах в зарубежных банках

До 30 января 2024 года организации и ИП обязаны отчитаться о движении денежных средств по счетам в зарубежных банках за 4-й квартал 2023 года.

36
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
УСН

Если фирма потеряла право на УСН в середине года

Утрата права на применение спецрежима в виде УСН повлечет за собой автоматический переход на общую систему налогообложения (ОСН), необходимость отправки уведомления по ф. 26.2-2, уплаты итогового налога за «упрощенный» период и подачи декларации.

Если фирма потеряла право на УСН в середине года
102
Логотип Самозанятый_в_законе
Самозанятый_в_законе
Самозанятые

Самозанятые теперь могут получить максимальное пособие по безработице

Закон от 12.12.2023 года № 565-фз «О занятости населения в РФ» предусмотрел такую возможность.

19
Логотип IVK.Group
IVK.Group
Госзакупки

Антикризисные меры продлили и внесли изменения № 44-ФЗ

15 декабря на последнем заседании Госдума приняла два законопроекта о продлении антисанкционных мер.

Антикризисные меры продлили и внесли изменения № 44-ФЗ
15
Уведомление по ЕНП

По годовому налогу по УСН уведомление по ЕНП не сдают

Срок уплаты налога по УСН за 2023 года – 28.03.2024 (организации) и 02.05.2024 (ИП). Но уведомления по ЕНП на эти суммы сдавать не надо.

1
1 тыс.
Логотип St0ne.Marina
St0ne.Marina

Ценообразование бухгалтерских услуг

Ценообразование это важный момент в работе бухгалтера-фрилансера или бухгалтерской фирмы. Один из самых популярных вопросов в бухгалтерских чатах - коллеги, а сколько вы берете за …. скажем ИП на УСН доходы?

1
128
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Трудовые отношения

Как перевести сотрудника на неполный рабочий день

Иногда стандартная трудовая неделя неудобна и подчиненному, и руководителю. Мы подготовили статью о том, как оформить работника на частичную занятость и соблюсти требования закона.

Как перевести сотрудника на неполный рабочий день
196
Порядок применения онлайн-касс

Кому нужно, а кому нет применять онлайн-кассы в 2024 году

Узнайте в деталях о том, в каких случаях бизнес может отказаться от применения онлайн-касс и что нужно сделать, чтобы провести расчеты без ККТ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
685
Трудовые отношения

Как работаем и отдыхаем в 2024 году. Спойлер: будет 118 выходных

Производственный календарь на 2024 год состоит из 248 рабочих дней и 118 выходных. Длинные выходные будут во время новогодних праздников, а также в феврале и в марте.

21
1,3 тыс.
Регистрация и ликвидация бизнеса

Как сменить юридический адрес ООО в 2024 году

При смене адреса компании править устав нужно не всегда. Самое главное вовремя внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого понадобится направить ряд документов в ФНС. В статье рассказываем, как действовать в разных случаях, и показываем, как составить необходимые приказы и уведомления.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5,4 тыс.
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Ведение бизнеса

Прием оплаты в салонах красоты

Владельцы салонов красоты, как и другие субъекты предпринимательства, обязаны использовать в деятельности онлайн-кассы. Разберем, в каких случаях бьюти-услуги освобождаются от применения ККТ и как организовать прием оплаты в салонах красоты.

Прием оплаты в салонах красоты
544
Трудовые отношения

Работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни

Если компания привлекает сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, то нужно оплатить это время работы не менее чем в двойном размере.

538