До 30 января организации и ИП должны отчитаться о счетах в зарубежных банках

До 30 января 2024 года организации и ИП обязаны отчитаться о движении денежных средств по счетам в зарубежных банках за 4-й квартал 2023 года.

С 21.11.2023г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1911 внесены изменения в правила представления резидентами юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами отчетов о движении средств по своим зарубежным счетам.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в составе сведений должны будут указывать информацию о зачисленных на зарубежные счета и списанных с таких счетов денежных средствах, связанных с внешнеторговыми контрактами, поставленными на учет в уполномоченных банках.

Указанная информация детализирована по уникальному номеру контракта, кодам вида валютных операций, а также по форме зачисления денежных средств на зарубежные счета (наличная или безналичная).

Кроме того, в целях снижения количества ошибок, допускаемых при заполнении Отчетов, все резиденты теперь должны указывать суммы операций и остатков по счетам в единицах соответствующих валют (ранее указывалось в тысячах единиц валют).

Новые правила применяются для резидентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начиная с отчетности за 4 квартал 2023 года, а для резидентов - физических лиц - начиная с отчетности за 2023 год.

В целях повышения достоверности данных, отражаемых в Отчетах, территориальным налоговым органам поручается осуществлять обязательную проверку всех представляемых резидентами Отчетов в срок не позднее десяти рабочих дней с даты представления Отчета.

При выявлении нарушений либо ошибок в представленных Отчетах, направлять не позднее пяти рабочих дней с даты выявления таких нарушений или ошибок уведомления резидентам о необходимости представления исправленного (уточненного) отчета в соответствии с Правилами (Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 Об утверждении Правил представления юридическими лицами — резидентами и индивидуальными предпринимателями — резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг)