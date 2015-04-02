Изменения в таможенных платежах

Согласно информации ФТС, опубликованной первого июля 2024 года, с шестого июля текущего года пределы для определения размеров неоплаченных таможенных сборов, при которых возможно уголовное преследование, возрастут.

Теперь за крупный размер будет считаться задолженность от трех миллионов рублей, а за особо крупный — от девяти миллионов.

Тем не менее, Правительством утвержден список товаров, для которых предыдущие пороги в два и шесть миллионов рублей сохраняются. Эти изменения также начнут действовать с шестого июля, согласно постановлению № 1568-р от 20 июня 2024 года.

Начиная с 6 июля 2024 года, пределы для определения значительных и чрезвычайно значительных долгов по таможенным платежам, применимые ко всем товарам за исключением отдельно установленных категорий, будут установлены в размере 3 миллионов и 9 миллионов рублей соответственно.