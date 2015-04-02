Подписаться Упрощение регистрации компаний в бизнес-центрах Наличие пяти и более организаций по одному адресу больше не будет считаться основанием для проверки на «массовость».

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует облегчить процедуру открытия фирм в коммерческих зданиях. Нововведения касаются изменений в регламент ФНС: наличие пяти и более организаций по одному адресу больше не будет считаться основанием для проверки на «массовость» адреса, что раньше могло стать препятствием для регистрации бизнеса. Это предложение содержится в проекте поправок к приказу ФНС № ЕД-7–14/1268. Минфин, однако, в своём обращении (письмо Минфина от 25.03.2024 г.№ 03-12-13/26327) указывал на необходимость проверки других критериев достоверности информации об адресе, основываясь на постановлении Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61. С учётом этих факторов, изменения, предложенные ФНС, имеют высокие шансы на принятие.