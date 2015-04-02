Изменения в налогообложении туристической отрасли

С 2025 года объявлено о старте работы нового туристического налога. Этот налог придет на смену ранее действовавшему курортному сбору в соответствии с законом № 176-ФЗ от 12 июля 2024 года. С предоставления мест для временного проживания путешественников уплачивать налог будут как юридические, так и физические лица, согласно статье 418.2 Налогового кодекса. Отели и другие объекты размещения будут автоматически включать новый налог в цену номера, и это будет отражено в квитанции клиента(чеке), где будут указаны и размер ставки, и общая сумма налога.

Изменения в туристическом сборе

Органы местного самоуправления получили право устанавливать туристический налог согласно статье 418.1 Налогового кодекса Российской Федерации. В отличие от прежней системы, средства, собранные с туристов, теперь могут использоваться не только для стимулирования туристической отрасли, но и для других нужд муниципалитета, таких как улучшение инфраструктуры или ремонт местных дорог.

Регулирование налоговой ставки местными органами власти

Местные органы управления имеют право устанавливать размер налоговой ставки в рамках установленных законодательными нормами пределов. В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации, ограничения по ставке налога изменяются год от года: в 2025 году она не должна превышать 1%, в 2026 году — не более 2%, в 2027 году — не выше 3%, в 2028 году — максимум 4%. Начиная с 2029 года, предельно возможный размер ставки закреплен на уровне 5% от оценочной стоимости предоставляемой услуги, не включая суммы туристического сбора и налога на добавленную стоимость. Данный налог подлежит оплате независимо(отдельно) от ЕНП не учитывается на ЕНС.