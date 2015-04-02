Изменения в законодательстве авторских прав

Если автор произведения или иной правообладатель не установлен, он считается неизвестным. Это также относится к случаям, когда информация о правообладателе известна, но недоступны данные о его месте жительства или адресе организации, что делает невозможным отправку ему юридически значимого уведомления. Такие изменения направлены на упрощение правоприменения в отношении объектов, правообладатели которых не могут быть идентифицированы.



Произведения литературы, искусства, фотографии и музыки, чьи авторы неизвестны, могут получать вознаграждение через номинальные счета. Если автор или правообладатель согласен, выплаты за использование их произведений могут поступать на такой счет в российской кредитной организации. В любой момент правообладатель может отказаться от этой схемы и потребовать выплаты согласно пункту 4 статьи 1243 ГК РФ.



Организация, управляющая правами на коллективной основе, выступает владельцем номинального счета, предназначенного для распределения денежных средств между правообладателями, которые являются бенефициарами по договору. Использование средств на этом счете регулируется определенными правилами. До 21 октября 2025 года такую деятельность осуществляет организация, имеющая государственную аккредитацию согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. В дальнейшем, в этой сфере будут работать организации, прошедшие аккредитацию по обновленным требованиям.



Таким образом, законодательство предусматривает механизмы защиты интересов правообладателей даже в тех случаях, когда они остаются неизв